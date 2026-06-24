Названы популярные у россиян необычные рецепты окрошки

Любителей классической окрошки ждут перемены. Медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятёрочка» проанализировали запросы россиян и выяснили, какие рецепты холодного супа завоёвывают популярность.

Согласно исследованию, в прошлом году рецепты окрошки россияне смотрели более 440 тысяч раз. Пальма первенства оставалась за классикой: окрошка на кефире набрала 116 тысяч просмотров, на квасе — 78 тысяч. Базовый набор ингредиентов неизменен: картофель, яйца, огурцы, редис, зелень, колбаса или мясо.

Однако россияне активно искали и нестандартные решения. Окрошка, как оказалось, — настоящее блюдо-конструктор. В топ необычных рецептов 2025 года вошли:

Интересно, что этом году лидером заправки неожиданно стала вода — её варианты набрали почти 5 тысяч просмотров. Это вдвое больше, чем у кваса (3 тысячи), и в пять раз больше, чем у кефира (1 тысяча).

Кроме того, в качестве заправки россияне используют куриный бульон, воду с яблочным уксусом и майонезом. А в топе необычных рецептов уже появились окрошка с черемшой, постные версии с куриной грудкой и даже сыроедческая окрошка — с авокадо, зелёным яблоком и семечками.

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