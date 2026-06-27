Что добавить к клубнике при заморозке

Замороженная клубника может после разморозки легко превратиться в кашу. Именно поэтому в интернете регулярно появляются новые советы по заготовке ягод. Один из них — добавлять при заморозке соль. «Рамблер» выяснил, действительно ли такой прием работает.

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Лайфхак с солью стал популярным благодаря кулинарным блогам и роликам в социальных сетях. Рекомендуется слегка посыпать ягоды солью — на большую миску ягод достаточно буквально щепотки — или ненадолго опустить их в слабый солевой раствор перед тем, как убрать в морозилку. Особенно способ актуален для тех, кто любит заготавливать ягоды для смузи, соусов, компотов или выпечки.

Зачем добавляют соль?

Задача соли — слегка вытянуть влагу с поверхности ягод. После мытья на клубнике всегда остается вода. Если сразу убрать ягоды в морозильную камеру, вокруг них образуются дополнительные кристаллы льда. Во время размораживания они превратятся в лишний сок.

Небольшое количество соли помогает удалить поверхностную влагу. Если после этого ягоды хорошо обсушить, на них образуется меньше льда, а сама клубника замерзнет более равномерно.

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Кроме того, некоторые хозяйки используют слабый солевой раствор не только перед заморозкой, но и для промывания ягод. Считается, что он помогает удалить мелких насекомых, которые могут скрываться около плодоножки. После такой обработки клубнику обязательно нужно промыть чистой водой и тщательно обсушить.

Помогает ли соль сохранить ягодам форму?

Частично — да, но не так, как обещают на просторах интернета. Во время замораживания внутри ягод все равно образуются кристаллы льда. Они повреждают клетки мякоти, поэтому полностью сохранить текстуру свежей клубники невозможно.

Если ягоды были сухими перед заморозкой, повреждений действительно становится немного меньше. Но все же решающую роль здесь играет не сама соль, а правильная подготовка ягод. Как бы то ни было, ожидать, что после размораживания клубника останется такой же плотной, как свежая, бессмысленно.

Как правильно замораживать клубнику?

Чтобы после размораживания ягоды сохранили как можно больше вкуса, клубнику нужно мыть быстро, не оставляя надолго в воде. После этого ягоды необходимо полностью обсушить на бумажном или тканевом полотенце. Плодоножки лучше удалять уже после мытья, иначе клубника впитает больше воды.

Замораживать клубнику стоит сначала в один слой на подносе или доске. Когда ягоды полностью затвердеют, их можно пересыпать в пакет или контейнер. Так они не смерзнутся в один большой комок.

Таким образом, лайфхак с замораживание поможет немного уменьшить количество лишней влаги на поверхности ягод. Но будьте аккуратны, слишком большое количество соли может изменить вкус ягод. Поэтому экспериментировать с ее количеством не стоит.

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