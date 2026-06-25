Семь вкусных рецептов сырников

Творог — продукт настолько привычный, что мы часто загоняем его в одни и те же рамки. Мы готовим с ним сырники, запеканку, добавляем мед, ягоды, фрукты. Кто-то научился есть творог с овощами и оливковым маслом, чтобы разбавить приторную сладость.

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А ведь творог вполне может быть основой для соусов, выпечки, холодных закусок и десертов, которые по текстуре напоминают мусс или крем. Никаких скучных комбинаций — только рецепты, которые заставят взглянуть на творог по-новому. И да, никаких сырников.

Творожный мусс с манго и имбирем

Ингредиенты

Творог (5-9%) — 400 г.

Манго (спелое) — 1 шт.

Мед или сироп агавы — 2 ст. л.

Свежий имбирь (тертый) — 1 ч. л.

Сок лайма — 1 ст. л.

Желатин — 10 г.

Вода для желатина — 50 мл.

Приготовление

Желатин залейте холодной водой, оставьте набухать на 10 минут. Манго очистите от кожуры и косточки, мякоть пробейте блендером в пюре. Добавьте мед, имбирь и сок лайма. Творог протрите через сито или пробейте погружным блендером до кремообразной консистенции.

Смешайте творожную массу с манговым пюре. Желатин нагрейте до растворения (не кипятите), влейте тонкой струйкой в творожную смесь при непрерывном помешивании. Разлейте по креманкам и уберите в холодильник на 3-4 часа. Подавайте с кусочками свежего манго.

Творожный хлеб с оливками и розмарином

Ингредиенты

Творог (жирный) — 250 г.

Яйца — 2 шт.

Мука цельнозерновая — 150 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Оливки без косточек — 100 г.

Свежий розмарин (рубленый) — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

Творог смешайте с яйцами и маслом до однородности. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль. Смешайте сухие и мокрые ингредиенты, добавьте рубленые оливки и розмарин. Тесто получится липким, не пытайтесь его вымешивать. Выложите в форму, застеленную бумагой, разровняйте. Выпекайте при 180°C около 40-45 минут до золотистой корочки. Остудите на решетке.

Творожная паста с копченым лососем

Ингредиенты

Творог (сухой, 0-5%) — 200 г.

Копченый лосось (филе) — 150 г.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Цедра лимона — 0,5 ч. л.

Свежий укроп — пучок.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление

Творог пробейте блендером до состояния пасты. Рыбу нарежьте мелкими кубиками, укроп мелко порубите. Смешайте творог с рыбой, зеленью, цедрой и соком лимона. Добавьте перец, при необходимости соль — рыба обычно дает достаточно солености. Уберите в холодильник на час, чтобы вкусы соединились. Намазывайте на ржаной хлеб или подавайте с овощными палочками.

Творожные кексы с цуккини и мятой

Ингредиенты

Творог — 300 г.

Цуккини (средний) — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Мука овсяная — 100 г.

Твердый сыр (например, пармезан) — 50 г.

Мята свежая — несколько веточек.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Цуккини натрите на крупной терке, отожмите сок (не полностью). Мелко порубите мяту. Творог разомните вилкой с яйцами. Добавьте муку, разрыхлитель, тертый сыр, цуккини и мяту. Приправьте солью и перцем. Разложите тесто по формочкам для маффинов, заполняя на 2/3. Выпекайте при 180°C 25-30 минут до румяности. Подавайте теплыми.

Творожные шарики в кокосовой стружке

Ингредиенты

Творог — 200 г.

Сливочное масло — 50 г.

Сахарная пудра — 3 ст. л.

Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Кокосовая стружка — 100 г.

Замороженная малина, вишня (по желанию) или орехи — 10-12 шт.

Приготовление

Творог протрите через сито. Смешайте с маслом, пудрой и ванилью до пастообразного состояния. Уберите смесь в холодильник на 20 минут. Сформируйте шарики (внутрь можно спрятать ягоду или орешек). Обваляйте в кокосовой стружке. Храните шарики в холоде. Перед подачей дайте постоять при комнатной температуре 10 минут.

Творожный чизкейк без выпечки с лимоном и имбирным печеньем

Ингредиенты

Творог — 500 г.

Сливочный сыр — 200 г.

Сахарная пудра — 100 г.

Лимонный сок и цедра — 1 лимон.

Имбирное печенье — 200 г.

Сливочное масло — 80 г.

Приготовление

Печенье измельчите в крошку, смешайте с растопленным маслом, утрамбуйте на дно разъемной формы. Уберите в холодильник. Творог и сливочный сыр пробейте блендером до абсолютной гладкости. Добавьте пудру, сок и цедру. Выложите массу на основу, разровняйте. Оставьте в холодильнике минимум на 4 часа, лучше на ночь. Перед подачей украсьте лимонной цедрой и мятой.

Творожный десерт с запеченной грушей и орехами

Ингредиенты

Творог (жирный) — 400 г.

Яйца — 2 шт.

Мед — 3 ст. л.

Груши — 2 шт.

Грецкие орехи — 50 г.

Корица — 1 ч. л.

Сливочное масло — 30 г.

Приготовление

Груши очистите от кожуры, разрежьте на дольки. На сковороде растопите масло, добавьте 1 ст. л. меда и корицу, обжарьте груши до мягкости и карамелизации. Орехи порубите. Творог пробейте с яйцами и оставшимся медом до однородности. Разложите груши в жаропрочные формочки, залейте творожной массой, посыпьте орехами. Запекайте при 180°C около 20-25 минут до подрумянивания. Подавайте десерт теплым, при желании с шариком мороженого.

Экспериментируйте с начинками, специями и способами подачи, и творог никогда не будет для вас скучным.