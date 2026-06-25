Пять видов варенья, которые стоит попробовать

Июнь — начало прекрасного летнего сезона, когда хочется больше удивлять близких гастрономическими изысками. Самое первое, что приходит на ум — это, конечно, варенье! Многим уже порядком приелись типичные форматы из клубники или малины, поэтому рекомендуем отдать предпочтение экспериментам в этом году.

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Варенье из мяты

Свежесть лета в одной баночке! А готовить максимально просто.

Ингредиенты

Свежая мята — 350 г.

Сахар — 300 г.

Вода — 100 мл.

Приготовление

Необходимо промыть мяту, отделить листья от стеблей, положить в кастрюлю и залить водой, добавив сахар. Далее следует оставить кастрюлю с водой до полного растворения сахара при комнатной температуре на несколько часов. После чего поставить кастрюлю на средний огонь на 10 минут. Кастрюлю снимаем с огня, оставляем варенье «отдыхать» на 10-12 часов под марлей. Затем снова доведите его до кипения и также оставьте настаиваться. Процедите получившееся варенье, перелейте в банку.

Варенье из крыжовника

И хотя крыжовник в основном поспевает к началу июля, стоит взять на заметку себе рецепт варенья из этой ягоды. Даже если вы возьмете не совсем поспевшие плоды, варенье все равно получится вкусным и ароматным!

Ингредиенты

Крыжовник — 1 кг.

Сахар — 1 кг.

Вода — 300 мл.

Приготовление

Сварите из сахара и воды сироп, далее залейте им предварительно промытый и очищенный крыжовник. Доведите до кипения варенье, это займет около 10-12 минут, далее оставляйте при комнатной температуре на 9-10 часов. Повторите 2-3 раза (в зависимости от того, какая густота вам нужна). Разлейте по банкам.

Варенье из жимолости

Самая необычная ягода, которая есть у многих на огороде, — это жимолость. И хотя она действительно вкусная, многие хозяйки боятся делать из нее варенье или другие вкусности, а зря!

Ингредиенты

Жимолость — 1 кг.

Сахар — 1 кг.

Вода — 50-100 мл.

Приготовление

Очищенную и промытую жимолость положите в кастрюлю вместе с сахаром на 50 минут, чтобы ягода пустила сок, а также растворилась, получится что-то вроде сиропа. Можно даже оставить на ночь! Ставьте кастрюлю на огонь, аккуратно помешивая, важно это делать действительно не спеша, чтобы ягоды не лопнули. Варите ровно 5 минут, снимите с огня и дайте варенью остыть около 5 часов, цикл можно повторить примерно три раза, далее разлейте в емкости.

Лавандовое варенье

Лавандовое варенье — пожалуй, самое необычное в этой подборке. Оно запоминается своим изысканным вкусом, а еще его можно готовить с использованием различных ягод и фруктов, в этот раз разберем классический вариант без добавок.

Ингредиенты

Сухие цветки лаванды — 1 ч. л.

Сахар — 180 г.

Вода — 200 мл.

Лимонная кислота — 1 г.

Краситель (по желанию).

Приготовление

В кастрюле сварите сироп из воды и сахара, в получившуюся горячую жидкость начинайте добавлять лимонную кислоту и краситель, далее варите сироп примерно 15 минут, когда сироп закипит, добавьте цветки лаванды. Горячее варенье разлейте по банкам.

Варенье из молодых сосновых шишек

Молодые сосновые шишки появляются в конце мая, а также в начале июня. Если вам будет сложно найти такие на своем огороде или в лесу — ничего страшного, они точно продаются на маркетплейсах или у частых продавцов! А такое варенье запомнится вам еще надолго.

Ингредиенты

Сосновые шишки — 1 кг.

Сахар — 1 кг.

Вода — 2,5 л.

Приготовление

Молодые сосновые шишки необходимо тщательно промыть и перебрать, гнилые — выбросить, далее отварить их в кастрюле примерно 30-40 минут. После снять с огня и оставить на 10-12 часов, слейте отвар в другую кастрюлю, добавьте сахар и варите несколько часов. После снимите с огня и дайте остыть, в готовое варенье можно также добавить свежих шишек.

Эти пять рецептов — классные эксперименты для лета, если вам давно приелись варенья из клубники и яблок. Попробуйте приготовить все виды, чтобы выбрать своего фаворита!