В Роскачестве дали советы, как правильно выбрать абрикосы

Через повреждения кожицы на абрикосах в мякоть могут попадать микробы, бактерии и споры плесени, из-за чего фрукт становится потенциально опасным для употребления. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

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Эксперты порекомендовали не покупать плоды с трещинами, проколами и другими повреждениями поверхности. Также стоит отказаться от абрикосов со сморщенной кожицей, что может свидетельствовать о длительном хранении и потере влаги.

Также не следует выбирать слишком мягкие плоды: скорее всего, они уже перезрели. При этом чрезмерная твердость может быть признаком незрелости.

"Не следует брать абрикосы с помятыми боками, темными или зелеными пятнами на поверхности", – рассказали в организации.

Потемнение кожицы и мякоти может указывать на начало порчи, а зеленоватые участки – на то, что плод сорвали слишком рано и он уже не дозреет. При выборе также важно учитывать сорт, так как цвет мякоти у разных абрикосов может отличаться – от желтого до светло-желтого.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную и спелую черешню. По словам экспертов, ягода должна иметь равномерный насыщенный цвет, блестящую поверхность и сухую зеленую плодоножку. Спелая черешня упругая и плотная, с легким ароматом, а мягкие плоды – перезревшие. Также не стоит брать ягоды с трещинами, вмятинами или признаками гниения, а перед едой их обязательно следует мыть.