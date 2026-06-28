Какие травы лучше замораживать, а какие — сушить

Не существует универсального способа хранения зелени. Но, если учитывать особенности каждой травы, к зиме она станет полноценной приправой с насыщенным вкусом. «Рамблер» расскажет, какую зелень лучше отправить в морозильник, а какую — высушить, чтобы сохранить максимум вкуса и аромата.

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Как правильно подготовить зелень?

Перед любым способом хранения травы нужно перебрать, удалить поврежденные листья и тщательно промыть. Не менее важно полностью обсушить зелень. При сушке лишняя влага может привести к появлению плесени. Если на листьях останется вода, при замораживании образуются крупные кристаллы льда, которые разрушат ткани растения.

Сушить зелень лучше в тени, при хорошей циркуляции воздуха. Замораживать — небольшими порциями, чтобы каждый раз использовать ровно столько, сколько необходимо для приготовления блюда.

Лучше замораживать

1. Укроп

Укроп считается одной из лучших трав для заморозки. После размораживания он почти полностью сохраняет аромат, поскольку эфирные масла остаются внутри тканей. Особенно хорошо такой укроп подходит для супов, тушеных блюд, запеченного картофеля, рыбы и соусов.

Перед заморозкой зелень нужно разложить небольшими порциями по пакетам или контейнерам. Повторно замораживать укроп не стоит — аромат станет значительно слабее.

2. Петрушка

Петрушка тоже хорошо переносит заморозку. Ее листья остаются достаточно ароматными даже спустя несколько месяцев хранения. Лучше всего замораживать петрушку небольшими порциями, чтобы использовать сразу после извлечения из морозильной камеры. Размороженная зелень становится мягче, поэтому больше подойдет для горячих блюд, чем для свежих салатов.

3. Зеленый лук

После сушки зеленый лук почти полностью теряет свой характерный вкус. При заморозке он, конечно, тоже тускнеет, но все равно значительно меньше. Перед замораживанием его достаточно нарезать кольцами и хорошо обсушить. Такой лук удобно добавлять в омлеты, пироги, запеканки и первые блюда.

Как хранить зелень, чтобы она не стала вялой и слизистой

4. Кинза

Свежая кинза обладает очень ярким ароматом, который при сушке заметно ослабевает. Заморозка помогает сохранить большую часть вкуса.

Лучше использовать небольшие контейнеры или формы для льда, смешав измельченную зелень с небольшим количеством воды или оливкового масла. Такие кубики удобно добавлять в супы, соусы и овощные блюда.

5. Базилик

Базилик считается одной из самых капризных трав. После сушки многие сорта становятся почти безвкусными. Листья рекомендуют замораживать целиком или измельчать вместе с небольшим количеством оливкового масла. Такой способ помогает защитить эфирные масла от разрушения.

Лучше сушить

1. Тимьян

Небольшие плотные листья тимьяна хорошо выдерживают сушку. Более того, после удаления влаги аромат становится даже насыщеннее, поскольку эфирные масла концентрируются. Сушеный тимьян отлично подходит для мяса, птицы, картофеля, овощных блюд и супов.

2. Розмарин

Жесткие листья розмарина практически не теряют аромат после правильной сушки. Главное — сушить веточки в тени при хорошей вентиляции, избегая прямых солнечных лучей. После полного высыхания листья легко отделяются от стеблей и могут храниться несколько месяцев.

3. Орегано

Орегано — одна из тех трав, вкус которых после сушки становится более выраженным. Именно поэтому в большинстве рецептов итальянской кухни используют не свежий, а сушеный орегано. Он хорошо подходит для пиццы, томатных соусов, мяса и овощей.

4. Майоран

Майоран также почти не теряет аромат после высушивания. После сушки его вкус становится более мягким и пряным. Эта приправа хорошо сочетается с блюдами из мяса, бобовых и грибов.

5. Шалфей

Листья шалфея плотные и содержат большое количество эфирных масел, поэтому хорошо переносят сушку. Высушенный шалфей сохраняет характерный аромат и часто используется в блюдах из птицы, свинины, тыквы и сливочных соусов.

Какие травы можно и замораживать, и сушить?

Так, мята после замораживания лучше сохраняет свежий аромат и подходит для напитков, лимонадов и десертов. После сушки запах становится более мягким, поэтому такую мяту чаще используют для чая.

Эстрагон также можно хранить двумя способами. Замороженные листья лучше подходят для соусов и маринадов, а сушеные — для горячих блюд.

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