Перечислены свойства качественного чая

У качественного чая будет яркий цвет настоя. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская.

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«После заваривания чая важно, чтобы аромат был свежим, цвет настоя — ярким и чистым, а вкус напитка — насыщенным и соответствовал органолептическим свойствам данного сорта, ведь каждый вид чая имеет свой уникальный характер. Если что-то из перечисленного вызывает сомнения, это может служить признаком того, что в купаже используется низкокачественный чай или искусственные ингредиенты для ароматизации», — заявила эксперт.

Ровковская подчеркнула, что важно доверять производителю и знать, какое сырье он использует для производства своих купажей и упаковки: натуральные материалы, индивидуальное герметичное саше из алюминиевой фольги, ниточка с ярлычком крепится без клея и металлических скоб, а печать на ярлычке выполнена натуральными растительными красками.

Специалист также отметила, что стоимость чая не является стопроцентным индикатором.

Кроме того, Ровковская рассказала, какую посуду лучше использовать при заваривании чая в пирамидках.