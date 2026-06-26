Можно ли заваривать пакетированный чай два раза подряд

Пакетированный чай не стоит заваривать два раза подряд и более. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская.

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«Чайный пакетик предназначен для удобного и быстрого заваривания и всегда рассчитан на одну чашку чая. Мы рекомендуем использовать его для чашки объемом 200–300 мл», — заявила специалист.

Ровковская отметила, что зеленый чай не терпит кипятка, для него достаточно 1–2 минут настаивания, для черного — 2–3 минуты, а для тизанов — от 3 до 4 минут. По ее словам, время заваривания крайне важно, так как чай отдает свои полезные вещества постепенно.

Эксперт предупредила, что пакетик в чашке не следует оставлять надолго: чай перезаварится, выделится больше дубильных веществ, соответственно, его вкус станет горьким и жестким. Как утверждает Ровковская, особенно ярко это проявляется у зеленых чаев: они быстрее завариваются благодаря своей деликатной обработке.

«Однако это правило практически не касается тизанов — фруктовых и травяных настоев, не содержащих чайный лист. Если их время заваривания увеличить, вкус станет более насыщенным и ярким, но горечи и такого количества дубильных веществ в настое не будет», — отметила специалист.

Она также рассказала, что для каждого вида чая определена оптимальная температура заваривания.

«Черные чаи, такие как Ассам, цейлонские купажи и Английский Завтрак, лучше раскрываются при температуре, близкой к кипению. Зеленые и белые чаи лучше заваривать при температуре от 70 до 80 градусов, иначе можно обжечь их нежные почки и листья, и чай потеряет свой аромат и вкус. Важно сказать, что не стоит повторно кипятить воду: в ней уменьшается количество кислорода, что также влияет на качество финального напитка», — поделилась Ровковская.

Эксперт также объяснила, что пакетированный чай заваривается быстрее листового, потому что для его изготовления используется чай мелкой фракции. По ее словам, это удобный вариант, когда для полноценного чаепития нет времени. Тем, кто не готов отказываться от крупнолистового чая, но предпочитает удобство пакетированного формата, Ровковская посоветовала обратить внимание на чай в пирамидках.