Секрет в пятне: россиянам рассказали, как выбрать спелый арбуз

Эксперт назвала россиянам признаки спелого плода.

О том, как правильно выбрать качественный арбуз, в интервью RT рассказала аналитик программы лояльности "X5 Клуб" Арина Самойлова.

По словам эксперта, многие покупатели ориентируются прежде всего на размер плода, однако это не главный показатель качества. В первую очередь важно оценить внешний вид арбуза.

– Кожура должна быть целой, без трещин, проколов, вмятин и следов повреждений. Спелый арбуз отличается контрастным рисунком, плотной и упругой поверхностью, – пояснила Самойлова.

Она добавила, что важным признаком зрелости является светлое пятно на боку плода – у спелого арбуза оно приобретает кремовый или желтоватый оттенок. При постукивании должен быть слышен звонкий звук.

Отдельно специалист рассказала о выборе дыни. Здесь ключевым фактором становится аромат.

– Спелый плод обладает выраженным сладким запахом, который хорошо ощущается даже через кожуру, – отметила эксперт.

Также поверхность дыни должна быть ровной и без повреждений, а область у хвостика – слегка мягкой, но не проваливающейся. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".