Как долго можно хранить готовый шашлык

Прохлада в столичном регионе уже совсем скоро сменится жарой, а значит, многие заново откроют шашлычный сезон. Не всегда мясо удается съесть за один раз, а чтобы избежать отравления и проблем со здоровьем, необходимо соблюдать правила его хранения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

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По ее словам, хранить готовый шашлык необходимо в холодильнике.

Оставлять его на столе можно только в первые два–три часа с момента приготовления. Затем необходимо переложить мясо в емкость с крышкой, чтобы оно не заветрилось и не утратило вкусовые качества, и убрать в холодильник с температурным режимом не выше минус четыре–шесть градусов. Это позволит избежать развития микроорганизмов, которые приводят к пищевому отравлению, — рассказала Соломатина.

Врач подчеркнула, что сроки хранения шашлыка в холодильнике при оптимальных температурных условиях зависят от того, из какого мяса он был приготовлен:

говядина и свинина хранятся два–три дня;

баранина — три–четыре дня;

курица — два–три дня.

При этом, если шашлык был приготовлен из свежего мяса и хорошо пропечен, он может храниться на пару дней дольше обозначенных сроков. Если же мясо обжарили до горелой корочки, а внутри оно оказалось непропеченным, напротив, сроки хранения в холодильнике сократятся, — предупредила диетолог.

Она также напомнила, что готовый шашлык можно заморозить. Этот вариант подходит тем, кто не планирует доедать мясо в ближайшие несколько дней.

Он позволяет продлить срок хранения продукта, но надо понимать, что при таком способе хранения шашлык может утратить вкусовые качества из-за потери влаги и разрушения волокон. При заморозке мясо нужно завакуумировать или положить в контейнер с плотной крышкой, таким образом срок его хранения увеличивается до трех месяцев, — рекомендовала Соломатина.

Шашлык считается тяжелой пищей, которая нагружает многие органы ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). Какие продукты не стоит есть вместе с мясом, чтобы не усилить неприятные ощущения, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.