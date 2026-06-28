Как приготовить запеченную капусту с сыром

Мы продолжаем делиться вкусными, а главное простыми в приготовлении рецептами совместно с бистро «Ansch». На этот раз представляем тулякам пошаговую инструкцию и набор ингредиентов для приготовления запеченной молодой капусты с сыром и трюфельным маслом.

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Ингредиенты на 1 порцию:

капуста печеная 220 г

сок 1/2 лайма

тимьян 2 веточки

чеснок 2 зубчика

масло сливочное 15 г

масло растительное

15 мл соль

щепотка перец черный молотый

масло трюфельное 1/2 ч. л.

горчица зернистая 2 ч. л.

соус из пармезана 35 г

Соус из пармезана:

сливки жирностью 33% 250 мл

молоко 250 мл

соль щепотка

перец черный молотый щепотка

масло трюфельное 1 ст. л.

пармезан 50 г

Кочан капусты запечь целиком до готовности при 180 градусов в течение 1 часа, затем достать и очистить от верхних потемневших листьев.

Нарезать печеную капусту на крупные продольные куски, смазать растительным маслом, посыпать солью и черным перцем.

В сковороде смешать сок лайма, чеснок, тимьян, сливочное и растительное масло. Добавить капусту и обжаривать до золотистого цвета.

На тарелку выложить 2-3 ст. л. соуса, затем капусту, полить трюфельным маслом и украсить зернистой горчицей.

Для соуса пармезан натереть на мелкой терке, сливки и молоко довести до кипения, снять с плиты. Добавить тертый пармезан, соль, перец, трюфельное масло, перемешать, оставить на 10 минут под крышкой до растворения сыра. Полученный соус взбить в блендере до однородного состояния.