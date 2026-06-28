Как приготовить запеченную капусту с сыром

Тулякам рассказали, как приготовить запечённую капусту с сыром
Мы продолжаем делиться вкусными, а главное простыми в приготовлении рецептами совместно с бистро «Ansch». На этот раз представляем тулякам пошаговую инструкцию и набор ингредиентов для приготовления запеченной молодой капусты с сыром и трюфельным маслом.
Ингредиенты на 1 порцию:
- капуста печеная 220 г
- сок 1/2 лайма
- тимьян 2 веточки
- чеснок 2 зубчика
- масло сливочное 15 г
- масло растительное
- 15 мл соль
- щепотка перец черный молотый
- масло трюфельное 1/2 ч. л.
- горчица зернистая 2 ч. л.
- соус из пармезана 35 г
Соус из пармезана:
- сливки жирностью 33% 250 мл
- молоко 250 мл
- соль щепотка
- перец черный молотый щепотка
- масло трюфельное 1 ст. л.
- пармезан 50 г
Кочан капусты запечь целиком до готовности при 180 градусов в течение 1 часа, затем достать и очистить от верхних потемневших листьев.
Нарезать печеную капусту на крупные продольные куски, смазать растительным маслом, посыпать солью и черным перцем.
В сковороде смешать сок лайма, чеснок, тимьян, сливочное и растительное масло. Добавить капусту и обжаривать до золотистого цвета.
На тарелку выложить 2-3 ст. л. соуса, затем капусту, полить трюфельным маслом и украсить зернистой горчицей.
Для соуса пармезан натереть на мелкой терке, сливки и молоко довести до кипения, снять с плиты. Добавить тертый пармезан, соль, перец, трюфельное масло, перемешать, оставить на 10 минут под крышкой до растворения сыра. Полученный соус взбить в блендере до однородного состояния.