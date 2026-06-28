Десерты с необычными ингредиентами: три пошаговых рецепта

Необычные сочетания, способные удивить даже самого искушённого гурмана.

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Сергей Кузнецов, кондитер медиаплатформы Food.ru:

«Классические сладости хороши всегда — но бывает так, что хочется удивить гостей необычным угощением или самому попробовать что-то новенькое. Собрали несколько десертов с нестандартными ингредиентами, которые легко приготовить дома».

Рецепты десертов

Брауни с авокадо и чили

Спелая мякоть авокадо делает брауни влажным, а щепотка чили подчёркивает вкус шоколада и добавляет лёгкое согревающее послевкусие. Подавайте десерт с шариком сливочного мороженого или густым йогуртом — текстура станет ещё нежнее.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 335 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 21 г

Углеводы: 30 г

Ингредиенты:

мякоть спелого авокадо — 300 г;

тёмный шоколад с содержанием какао не менее 54% — 200 г;

сливочное масло (82,5% жирности) — 80 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

какао — 30 г;

мука — 80 г;

соль — 1 щепотка;

ваниль — на кончике ч. л.;

цедра апельсина — 1 ч. л.;

сушёный перец чили — на кончике ч. л.

Для приготовления понадобится форма размером примерно 18×18 см и блендер.

Способ приготовления

Шоколад порубите и смешайте со сливочным маслом. Растопите массу в микроволновке импульсами по 10 секунд до однородности. Пробейте мякоть авокадо блендером до консистенции гладкого крема. В отдельной ёмкости соедините яйца с сахаром и солью. Влейте шоколадную массу и снова перемешайте. Добавьте крем из авокадо. Всыпьте цедру апельсина и чили. Просейте муку с какао через сито. Аккуратно вмешайте их в подготовленную основу. Разогрейте духовку до 170°C. Перелейте массу в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте около 25 минут. Середина десерта должна остаться слегка влажной — проверить можно с помощью вилки или зубочистки.

Полностью остудите брауни при комнатной температуре. Можно есть сразу или убрать в холодильник на два часа для стабилизации.

Мисо-карамель

Белая мисо-паста добавляет карамели ореховые ноты и оттенки умами — пятого вкуса наряду со сладким, кислым, солёным и горьким. Этот десерт можно подавать к блинчикам, сырникам, мороженому или использовать как начинку для тортов и пирожных.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 380 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 25 г

Углеводы: 37 г

Ингредиенты:

сахар — 200 г;

сливки (33% жирности) — 200 мл;

сливочное масло (82,5% жирности) — 100 г;

белая мисо-паста — 40 г;

соль — щепотка.

Для приготовления понадобится блендер.

Способ приготовления

Подогрейте сливки в сотейнике почти до кипения. В кастрюле с толстым дном растопите сахар на среднем огне до светло-янтарного цвета. Осторожно влейте горячие сливки. Положите сливочное масло и перемешайте массу до однородности. Снимите карамель с огня и немного остудите. Добавьте мисо-пасту и соль, затем пробейте блендером.

Перелейте массу в банку и полностью остудите.

Шоколадный бисквит с солодом

Ржаная мука, солод и кориандр обычно ассоциируются с бородинским хлебом, но в десертах эти ингредиенты раскрываются совсем иначе. Бисквит получается слегка пряным и хорошо сочетается со сливочным кремом.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 250 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 31 г

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сахар — 130 г;

мёд — 40 г;

ржаная мука — 40 г;

пшеничная мука — 90 г;

какао — 3 ч. л.;

ферментированный солод — 3 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — на кончике ч. л.;

соль — щепотка;

молотый кориандр — щепотка;

кефир — 100 мл;

растительное масло — 70 мл;

кипяток — 30 мл.

Для приготовления понадобится форма диаметром около 20 см.

Способ приготовления

Залейте солод кипятком и оставьте на 15 минут. Затем остудите до тёплого состояния. Взбейте венчиком яйца с сахаром и мёдом до светлой пышной массы. Добавьте растительное масло. Влейте кефир и заваренный солод. Смешайте и просейте оба вида муки, какао, разрыхлитель, соду, соль и кориандр. Аккуратно вмешайте в массу сухие ингредиенты. Разогрейте духовку до 170°C. Перелейте тесто в форму и выпекайте около 35 минут.

Остудите десерт, заверните в плёнку и уберите в холодильник на восемь часов.

Сливочный крем с белыми грибами

Грибы добавляют сливкам тонкий древесный аромат и делают вкус более насыщенным. Такой крем хорошо сочетается с шоколадными коржами, медовыми десертами и бисквитом на ржаной муке.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 340 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 30 г

Углеводы: 16 г

Ингредиенты:

сливки (33% жирности) — 300 мл;

сушёные белые грибы — 15 г;

сливочный сыр — 250 г;

сахарная пудра — 50 г;

белый шоколад — 80 г;

сливочное масло (82,5% жирности) — 50 г.

Для приготовления понадобится миксер.

Способ приготовления

В сотейнике нагрейте сливки, не доводя до кипения. Если есть кулинарный термометр, ориентируйтесь на 80°C. Добавьте сушёные грибы, перемешайте и выключите огонь. Накройте крышкой и оставьте на час. Процедите сливки через сито или марлю, хорошо отожмите грибы. Растопите белый шоколад в микроволновке импульсами по 10 секунд. Соедините его с маслом. Сливочный сыр смешайте с сахарной пудрой. Влейте грибные сливки, шоколадную основу и перемешайте до однородности. Уберите крем в холодильник на три часа.

Перед использованием взбейте миксером.

Необычные сочетания сладкого, солёного и пряного активно изучаются в науке. Существует целая дисциплина — фудпейринг, которая анализирует сходство ароматических соединений в разных продуктах и помогает находить удачные комбинации. Контрастные элементы не всегда конкурируют друг с другом — нередко они усиливают или балансируют восприятие еды. Так, соль способна подавлять горечь, а сладость — смягчать остроту.

Поэтому не стоит судить блюдо по списку ингредиентов: сочетания, которые на бумаге выглядят странно, на практике могут раскрыться совершенно по-новому.