Десерты с необычными ингредиентами: три пошаговых рецепта

Десерты с необычными ингредиентами: 3 пошаговых рецепта
Необычные сочетания, способные удивить даже самого искушённого гурмана.
Сергей Кузнецов, кондитер медиаплатформы Food.ru:
«Классические сладости хороши всегда — но бывает так, что хочется удивить гостей необычным угощением или самому попробовать что-то новенькое. Собрали несколько десертов с нестандартными ингредиентами, которые легко приготовить дома».
Рецепты десертов
Брауни с авокадо и чили
Спелая мякоть авокадо делает брауни влажным, а щепотка чили подчёркивает вкус шоколада и добавляет лёгкое согревающее послевкусие. Подавайте десерт с шариком сливочного мороженого или густым йогуртом — текстура станет ещё нежнее.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 335 ккал
Белки: 5 г
Жиры: 21 г
Углеводы: 30 г
Ингредиенты:
- мякоть спелого авокадо — 300 г;
- тёмный шоколад с содержанием какао не менее 54% — 200 г;
- сливочное масло (82,5% жирности) — 80 г;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 150 г;
- какао — 30 г;
- мука — 80 г;
- соль — 1 щепотка;
- ваниль — на кончике ч. л.;
- цедра апельсина — 1 ч. л.;
- сушёный перец чили — на кончике ч. л.
Для приготовления понадобится форма размером примерно 18×18 см и блендер.
Способ приготовления
- Шоколад порубите и смешайте со сливочным маслом. Растопите массу в микроволновке импульсами по 10 секунд до однородности.
- Пробейте мякоть авокадо блендером до консистенции гладкого крема.
- В отдельной ёмкости соедините яйца с сахаром и солью.
- Влейте шоколадную массу и снова перемешайте. Добавьте крем из авокадо. Всыпьте цедру апельсина и чили.
- Просейте муку с какао через сито. Аккуратно вмешайте их в подготовленную основу.
- Разогрейте духовку до 170°C.
- Перелейте массу в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекайте около 25 минут. Середина десерта должна остаться слегка влажной — проверить можно с помощью вилки или зубочистки.
Полностью остудите брауни при комнатной температуре. Можно есть сразу или убрать в холодильник на два часа для стабилизации.
Мисо-карамель
Белая мисо-паста добавляет карамели ореховые ноты и оттенки умами — пятого вкуса наряду со сладким, кислым, солёным и горьким. Этот десерт можно подавать к блинчикам, сырникам, мороженому или использовать как начинку для тортов и пирожных.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 380 ккал
Белки: 2 г
Жиры: 25 г
Углеводы: 37 г
Ингредиенты:
- сахар — 200 г;
- сливки (33% жирности) — 200 мл;
- сливочное масло (82,5% жирности) — 100 г;
- белая мисо-паста — 40 г;
- соль — щепотка.
Для приготовления понадобится блендер.
Способ приготовления
- Подогрейте сливки в сотейнике почти до кипения.
- В кастрюле с толстым дном растопите сахар на среднем огне до светло-янтарного цвета.
- Осторожно влейте горячие сливки.
- Положите сливочное масло и перемешайте массу до однородности.
- Снимите карамель с огня и немного остудите.
- Добавьте мисо-пасту и соль, затем пробейте блендером.
Перелейте массу в банку и полностью остудите.
Шоколадный бисквит с солодом
Ржаная мука, солод и кориандр обычно ассоциируются с бородинским хлебом, но в десертах эти ингредиенты раскрываются совсем иначе. Бисквит получается слегка пряным и хорошо сочетается со сливочным кремом.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 250 ккал
Белки: 5 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 31 г
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 130 г;
- мёд — 40 г;
- ржаная мука — 40 г;
- пшеничная мука — 90 г;
- какао — 3 ч. л.;
- ферментированный солод — 3 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сода — на кончике ч. л.;
- соль — щепотка;
- молотый кориандр — щепотка;
- кефир — 100 мл;
- растительное масло — 70 мл;
- кипяток — 30 мл.
Для приготовления понадобится форма диаметром около 20 см.
Способ приготовления
- Залейте солод кипятком и оставьте на 15 минут. Затем остудите до тёплого состояния.
- Взбейте венчиком яйца с сахаром и мёдом до светлой пышной массы. Добавьте растительное масло.
- Влейте кефир и заваренный солод.
- Смешайте и просейте оба вида муки, какао, разрыхлитель, соду, соль и кориандр.
- Аккуратно вмешайте в массу сухие ингредиенты.
- Разогрейте духовку до 170°C.
- Перелейте тесто в форму и выпекайте около 35 минут.
Остудите десерт, заверните в плёнку и уберите в холодильник на восемь часов.
Сливочный крем с белыми грибами
Грибы добавляют сливкам тонкий древесный аромат и делают вкус более насыщенным. Такой крем хорошо сочетается с шоколадными коржами, медовыми десертами и бисквитом на ржаной муке.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 340 ккал
Белки: 4 г
Жиры: 30 г
Углеводы: 16 г
Ингредиенты:
- сливки (33% жирности) — 300 мл;
- сушёные белые грибы — 15 г;
- сливочный сыр — 250 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- белый шоколад — 80 г;
- сливочное масло (82,5% жирности) — 50 г.
Для приготовления понадобится миксер.
Способ приготовления
- В сотейнике нагрейте сливки, не доводя до кипения. Если есть кулинарный термометр, ориентируйтесь на 80°C.
- Добавьте сушёные грибы, перемешайте и выключите огонь. Накройте крышкой и оставьте на час.
- Процедите сливки через сито или марлю, хорошо отожмите грибы.
- Растопите белый шоколад в микроволновке импульсами по 10 секунд. Соедините его с маслом.
- Сливочный сыр смешайте с сахарной пудрой.
- Влейте грибные сливки, шоколадную основу и перемешайте до однородности.
- Уберите крем в холодильник на три часа.
Перед использованием взбейте миксером.
Необычные сочетания сладкого, солёного и пряного активно изучаются в науке. Существует целая дисциплина — фудпейринг, которая анализирует сходство ароматических соединений в разных продуктах и помогает находить удачные комбинации. Контрастные элементы не всегда конкурируют друг с другом — нередко они усиливают или балансируют восприятие еды. Так, соль способна подавлять горечь, а сладость — смягчать остроту.
Поэтому не стоит судить блюдо по списку ингредиентов: сочетания, которые на бумаге выглядят странно, на практике могут раскрыться совершенно по-новому.