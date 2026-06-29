В Роскачестве рассказали RT о том, как выбрать вкусную и безопасную клубнику.

По словам экспертов, вопреки распространённым заблуждениям, вкус и безопасность ягоды напрямую зависят от соблюдения технологий выращивания, логистики и правил хранения, а не от страны происхождения.

«Главное преимущество местной клубники перед импортной заключается в возможности собирать урожай на стадии полной зрелости. Зарубежные поставщики, ориентируясь на длительную транспортировку, вынуждены снимать ягоду в стадии технической спелости, что не даёт ей в полной мере набрать сахар и аромат. В то же время добросовестные производители, в том числе зарубежные, работают по самым строгим мировым стандартам качества без применения вредных химикатов. Благодаря разнообразию сортов и широкой географии выращивания, российская клубника присутствует на прилавках с апреля по ноябрь», — отметили в Роскачестве.

В ведомстве добавили, что сезон стартует в южных регионах (Крым, Краснодарский край), затем эстафету принимает центральная часть России, а ближе к осени возвращаются ремонтантные сорта, дающие несколько волн урожая.

Эксперты подчеркнули, что важно обращать внимание на аромат и на «хвостик»: зелёные, не пожухлые листочки у основания говорят о том, что ягода собрана недавно и хранилась корректно.

«Лучший выбор — ягода, собранная сразу в розничную тару (контейнеры от 250 г до 1 кг), а не пересыпанная из больших ящиков, где она мнётся. Стоит отказаться от покупки, если ягоды влажные, пересохшие или имеют признаки гнили. Ключевой фактор сохранения качества — «холодовая цепочка». Охлаждение урожая до +2…+4 °C прямо в поле в течение часа после сбора позволяет сохранить вкус и полезные свойства спелой ягоды на срок до 10—14 дней. Этот же принцип рекомендуется соблюдать и дома, храня ягоду в холодильнике», — заключили в Роскачестве.

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