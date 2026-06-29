Как выбрать идеальную черешню

29 июня — День черешни, в который в разных странах устраивают фестивали, ярмарки и дегустации. Разные сорта этой ягоды отличаются цветом, плотностью мякоти и вкусовыми оттенками, но главное правило для всех одно: она должна быть спелой, но не перезревшей. На что обращать внимание при выборе черешни, «Парламентской газете» рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

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Отечественная — на юге

Сезон летних фруктов в самом разгаре. Черешня ценится за отличный вкус и высокое содержание витаминов и антиоксидантов. Однако полакомиться ягодой от отечественных садоводов в основном можно только на юге страны.

«В России черешни выращивают пока очень немного. Более того, мало кто из наших хозяйств умеет правильно охлаждать плоды, — объясняет Ирина Козий. — А их нужно отправлять в специальные установки сразу же после сбора, оптимально — в течение часа. Чаще всего применяют систему охлаждения в ледяной воде. Поэтому российская черешня присутствует, как правило, на юге — непосредственно там, где ее выращивают. Иногда она попадает в федеральные розничные сети, но в основном это тоже южные регионы».

На прилавках магазинов и рынков преимущественно — импорт. Главные поставщики черешни в Россию — Азербайджан и Турция, также довольно много ягоды везут из Узбекистана.

«В Узбекистане в последнее время активно выращивают черешню, — отмечает эксперт. — Ну и еще мы получаем урожай из Молдовы и Сербии».

По словам Козий, в прошлом, 2025 году с поставками были сложности из-за апрельских заморозков в Турции и Азербайджане.

«Тогда Турция потеряла до половины урожая косточковых, в частности черешни. Соответственно, объем поставок на внешние рынки, и в Россию в том числе, сильно сократился, — вспоминает Козий. — В прошлом сезоне мы во многом зависели от Узбекистана. Но в этом году такой проблемы нет: и в Турции, и в Азербайджане собирают отличный урожай».

Несмотря на изобилие черешни на рынке, цены на нее варьируются.

«Где-то дороже, где-то дешевле. Сейчас озвучу не сухой статистический анализ, а субъективное мнение: в этом году цены все же ниже, чем в прошлом сезоне, — делится наблюдениями эксперт. — Но откуда бы ни была привезена ягода, сорта примерно одни и те же. Выбор во многом зависит от личных предпочтений. Кому-то нравятся желтые и розовые — более нежные и сочные плоды, а кто-то предпочитает красные, с более насыщенным вкусом».

Размер не имеет значения

Вне зависимости от цветовых предпочтений, эксперт рекомендует выбирать максимально спелые, но не перележавшие плоды.

«О спелости говорит равномерность окраса. Если это один и тот же сорт, то чем он ярче, тем ягода спелее. Но сорта бывают с разной интенсивностью цвета — от розового до буквально черного. В таком случае это особенность сорта, а не показатель зрелости. Это важно различать», — поясняет Ирина Козий.

При этом на самих ягодах не должно быть ни зеленых, ни коричневых пятен.

«Выбирать нужно недозрелые и не перележавшие плоды. И вот здесь одним из самых ярких маркеров являются плодоножки: они жухнут и буреют в первую очередь, — говорит она. — Поэтому, если сама ягода в порядке, а веточки уже стали коричневыми, такую черешню можно брать, чтобы съесть здесь и сейчас. Лежать долго она не будет».

Конечно, черешня не должна быть мятой, течь, пахнуть плесенью или брожением. Все это признаки того, что плоды уже начали портиться.

Также эксперт рекомендовала обращать внимание на калибр ягод в одной партии.

«Если они примерно одного размера, значит, их сортировали. Соответственно, хозяйство тщательно подходит ко всем технологическим процедурам, которые проводит», — объясняет Козий.

Она добавила, что цена зачастую зависит от размера плодов, но на вкусе это никак не сказывается.