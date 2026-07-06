Что приготовить из клубники, которая уже надоела

Три рецепта с клубникой: что приготовить из ягоды, которая уже надоела
В начале сезона клубнику покупают килограммами, но спустя несколько недель ажиотаж спадает. Но пока она дешевая, есть смысл поэкспериментировать с новыми блюдами. В этой статье «Рамблер» поделится необычными рецептами.
1. Клубничное масло
Ингредиенты:
- сливочное масло — 180 г
- клубника — 150 г
- сахарная пудра — 1–2 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- щепотка соли
- ванильный экстракт — ½ ч. л. (по желанию)
Способ приготовления:
- Клубнику вымойте, удалите плодоножки и обсушите.
- Измельчите ягоды блендером до состояния пюре.
- Перелейте пюре в сотейник и уваривайте на слабом огне восемь–десять минут, периодически помешивая. Оно должно уменьшиться в объеме примерно вдвое и стать более густым.
- Полностью остудите клубничное пюре.
- Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Взбейте масло с сахарной пудрой до пышной светлой массы.
- Добавьте остывшее клубничное пюре, лимонный сок, щепотку соли и, при желании, ванильный экстракт.
- Еще раз хорошо взбейте до однородной консистенции.
- Переложите масло на пищевую пленку или пергамент, сформируйте рулет и уберите в холодильник минимум на два часа.
- Перед подачей нарежьте кружочками или подавайте в виде намазки.
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2. Клубничный хлеб
Ингредиенты:
- клубника — 300 г
- мука — 250 г
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 120 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Клубнику разомните вилкой, чтобы осталось немного небольших кусочков.
- Масло взбейте с сахаром до светлой массы.
- По одному вмешайте яйца.
- Добавьте клубничное пюре.
- Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль.
- Соедините обе смеси и аккуратно перемешайте.
- Переложите тесто в форму.
- Выпекайте около 55–60 минут при 175 градусах.
3. Ленивая пахлава с клубникой
Ингредиенты:
- тесто фило — 8–10 листов
- клубника — 350 г
- сливочное масло — 100 г
- грецкие орехи — 150 г
- фисташки — 50 г
- сахар — 60 г
- корица — ½ ч. л.
- мед — 80 г
- лимонный сок — 1 ст. л.
- крахмал — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Клубнику вымойте, удалите плодоножки и нарежьте небольшими кусочками.
- Смешайте ягоды с крахмалом и оставьте на десять минут. Он впитает часть сока и не даст начинке вытечь во время выпечки.
- Орехи крупно порубите и смешайте с сахаром и корицей.
- Растопите сливочное масло.
- Форму для выпечки смажьте маслом.
- Выложите два листа теста фило, смазывая каждый сливочным маслом.
- Посыпьте частью ореховой смеси.
- Снова положите два листа теста, промазывая их маслом.
- Распределите половину клубники.
- Повторите слои еще раз.
- Сверху уложите оставшиеся листы теста, каждый смазывая сливочным маслом.
- Острым ножом заранее нарежьте пахлаву ромбами или квадратами.
- Выпекайте около 35–40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
- Пока пахлава готовится, смешайте мед с лимонным соком и слегка подогрейте, чтобы сироп стал более жидким.
- Горячую пахлаву сразу после духовки равномерно полейте медовым сиропом.
- Полностью остудите, чтобы сироп впитался, а слои стали более хрустящими.
Пока ягоды еще есть на рынках и в магазинах, успейте попробовать новые блюда. Возможно, именно они станут вашими самыми любимыми.
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