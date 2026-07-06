Что приготовить из клубники, которая уже надоела

В начале сезона клубнику покупают килограммами, но спустя несколько недель ажиотаж спадает. Но пока она дешевая, есть смысл поэкспериментировать с новыми блюдами. В этой статье «‎Рамблер» поделится необычными рецептами.

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1. Клубничное масло

Ингредиенты:

сливочное масло — 180 г

клубника — 150 г

сахарная пудра — 1–2 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

щепотка соли

ванильный экстракт — ½ ч. л. (по желанию)

Способ приготовления:

Клубнику вымойте, удалите плодоножки и обсушите. Измельчите ягоды блендером до состояния пюре. Перелейте пюре в сотейник и уваривайте на слабом огне восемь–десять минут, периодически помешивая. Оно должно уменьшиться в объеме примерно вдвое и стать более густым. Полностью остудите клубничное пюре. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбейте масло с сахарной пудрой до пышной светлой массы. Добавьте остывшее клубничное пюре, лимонный сок, щепотку соли и, при желании, ванильный экстракт. Еще раз хорошо взбейте до однородной консистенции. Переложите масло на пищевую пленку или пергамент, сформируйте рулет и уберите в холодильник минимум на два часа. Перед подачей нарежьте кружочками или подавайте в виде намазки.

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2. Клубничный хлеб

Ингредиенты:

клубника — 300 г

мука — 250 г

яйца — 2 шт.

сливочное масло — 100 г

сахар — 120 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

щепотка соли

Способ приготовления:

Клубнику разомните вилкой, чтобы осталось немного небольших кусочков. Масло взбейте с сахаром до светлой массы. По одному вмешайте яйца. Добавьте клубничное пюре. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль. Соедините обе смеси и аккуратно перемешайте. Переложите тесто в форму. Выпекайте около 55–60 минут при 175 градусах.

3. Ленивая пахлава с клубникой

Ингредиенты:

тесто фило — 8–10 листов

клубника — 350 г

сливочное масло — 100 г

грецкие орехи — 150 г

фисташки — 50 г

сахар — 60 г

корица — ½ ч. л.

мед — 80 г

лимонный сок — 1 ст. л.

крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Клубнику вымойте, удалите плодоножки и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте ягоды с крахмалом и оставьте на десять минут. Он впитает часть сока и не даст начинке вытечь во время выпечки. Орехи крупно порубите и смешайте с сахаром и корицей. Растопите сливочное масло. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите два листа теста фило, смазывая каждый сливочным маслом. Посыпьте частью ореховой смеси. Снова положите два листа теста, промазывая их маслом. Распределите половину клубники. Повторите слои еще раз. Сверху уложите оставшиеся листы теста, каждый смазывая сливочным маслом. Острым ножом заранее нарежьте пахлаву ромбами или квадратами. Выпекайте около 35–40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки. Пока пахлава готовится, смешайте мед с лимонным соком и слегка подогрейте, чтобы сироп стал более жидким. Горячую пахлаву сразу после духовки равномерно полейте медовым сиропом. Полностью остудите, чтобы сироп впитался, а слои стали более хрустящими.

Пока ягоды еще есть на рынках и в магазинах, успейте попробовать новые блюда. Возможно, именно они станут вашими самыми любимыми.

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