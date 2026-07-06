Секретный ингредиент для пышных кабачковых оладий

Иногда вместо воздушных оладий получаются тонкие лепешки, которые быстро оседают после жарки. Чтобы исправить это, многие добавляют больше муки или соды. Но это лишь ухудшает ситуацию. «Рамблер» расскажет, как сделать оладьи пышнее, не утяжеляя тесто.

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Что добавить в тесто?

Главная проблема кабачковых оладий — большое количество влаги. Кабачок почти на 95 процентов состоит из воды, поэтому даже после отжимания он продолжает постепенно выделять сок. Из-за этого тесто становится жидким, и готовые оладьи плохо держат объем.

Исправить это поможет творог. Он впитывает часть влаги и одновременно насыщает массу белком. Во время приготовления белки сворачиваются и помогают удерживать форму, поэтому оладьи получаются выше и мягче внутри.

Кроме того, творог делает текстуру более нежной. Даже после остывания такие оладьи не становятся резиновыми.

Какой творог выбрать?

Лучше всего подойдет рассыпчатый творог жирностью 5–9%. Слишком влажный пастообразный творог может сделать тесто жидким, а полностью обезжиренный даcт более сухую текстуру.

Если творог зернистый, его можно слегка размять вилкой. Добиваться полностью однородной массы не нужно — небольшие крупинки во время жарки практически не ощущаются.

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Сколько добавлять?

На один средний кабачок весом около 500 граммов достаточно 100–150 граммов творога. Этого хватит, чтобы изменить структуру без влияния на вкус. Если положить слишком много, оладьи станут больше похожи на сырники с овощами.

Рецепт пышных кабачковых оладий

Ингредиенты:

кабачок — 500 г

творог 5% — 120 г

яйцо — 1 шт.

мука — 3–4 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

укроп — небольшой пучок

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Натрите кабачок на крупной терке. Посолите и оставьте на 10–15 минут. Тщательно отожмите выделившийся сок. Добавьте творог и разомните его вилкой. Вмешайте яйцо, измельченный чеснок и нарезанный укроп. Постепенно всыпьте муку. Масса должна получиться густой и не растекаться по ложке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой и слегка придавайте форму. Обжаривайте по три–четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки. После жарки переложите оладьи на бумажное полотенце.

Три ингредиента, которые тоже работают

Натертый твердый сыр. Он плавится во время жарки и помогает удерживать форму. Оладьи получаются более плотными, но остаются пышными.

Кукурузная мука. Она впитывает меньше влаги, чем пшеничная, поэтому тесто дольше сохраняет правильную консистенцию. Корочка получается особенно хрустящей.

Овсяные хлопья быстрого приготовления. Они постепенно впитывают сок кабачка и делают оладьи более высокими без большого количества муки.

Что еще влияет на пышность?

Даже самый удачный рецепт не сработает, если кабачок плохо отжат. Чем меньше свободной влаги останется в мякоти, тем легче тесто сохранит форму.

Не стоит добавлять слишком много муки. Она действительно делает массу гуще, но одновременно утяжеляет ее. В результате оладьи становятся плотными и напоминают скорее овощные лепешки.

Еще одна частая ошибка — выкладывать тесто на недостаточно разогретую сковороду. В этом случае кабачок начинает выделять дополнительный сок, и оладьи теряют объем еще до того, как успеет образоваться корочка.

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