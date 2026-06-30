Как выбрать натуральный йогурт

Специалисты Роскачества рассказали, как отличить натуральный йогурт от йогуртного продукта. По их словам, на упаковке должно быть указание «1×10⁷ КОЕ/г или ссылка на ГОСТ 31981-2013 — это гарантирует, что в течение всего срока хранения в продукте сохраняются живые бактерии. Если такой информации нет, скорее всего, это не йогурт, а йогуртный продукт.

Кроме того, упаковка должна быть целой, без повреждений, с хорошо читаемым текстом, а сам продукт должен храниться при температуре от 2 до 6 градусов. В составе качественного йогурта на первом месте должны быть цельное или нормализованное молоко и закваска, а загустители и консерванты отсутствовать. При этом допустимо наличие сухого молока — без него, по объяснению экспертов, сложно добиться нужного содержания сухих веществ.

В йогуртах с фруктовым наполнителем допускаются стабилизаторы, поскольку немолочная среда требует нейтрализации, иначе наполнитель может нарушить микрофлору и сократить срок хранения. Сейчас в продаже есть два йогурта с российским «Знаком качества. Его наличие означает, что производитель прошел расширенную проверку, выездную оценку производства и подтверждает качество при регулярных аудитах.

Ранее специалисты Роскачества предупредили, что при выборе абрикосов важно обращать внимание на целостность кожуры — через трещины и проколы внутрь мякоти могут проникнуть болезнетворные микроорганизмы, бактерии и плесневые споры.