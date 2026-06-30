Как правильно читать этикетки, чтобы не переплачивать за «здоровую» еду

Маркетологи давно выучили наши слабости. Надписи «без ГМО», «фитнес», «натуральный», «эко» на упаковке действуют гипнотически. Рука сама тянется к продукту подороже, ведь здоровье не купишь. Семейный нутрициолог Наталья Шипарева рассказала, как не вестись на уловки и покупать действительно качественную еду без лишних трат.

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Первое правило: ингредиенты в составе всегда расположены по убыванию массы. То, что стоит на первом месте, в продукте больше всего.

«Если на упаковке красуется "мультизлаковый хлеб", а пшеничная мука высшего сорта идет первой строкой — перед вами обычный белый хлеб с горсткой семечек для вида». — поясняет нутрициолог.

Настоящий цельнозерновой продукт начинается с муки грубого помола, а не с пшеничной рафинированной. То же касается мюсли: овсяные хлопья должны быть первыми, а сахар — ближе к концу.

«Увидели сахар в первой тройке — ставьте пачку обратно на полку», — советует эксперт.

Сахарный детектив

У сахара десятки псевдонимов. Глюкозно-фруктозный сироп, мальтодекстрин, декстроза, патока, концентраты соков, ячменный солод — все это сахар в разных обличьях. По словам специалиста, производители хитрят: указывают в составе глюкозный сироп, фруктозу и сахарозу отдельно, и каждый из них оказывается далеко не на первом месте. Но если сложить все виды сахара вместе, они с легкостью выйдут в лидеры.

«Предельная норма добавленного сахара — 50 граммов в сутки, но ВОЗ рекомендует стремиться к 25 граммам. Посмотрите на упаковку йогурта: безобидная баночка может содержать 4-5 чайных ложек сахара. Разница между обычным йогуртом и "фитнес"-версией часто только в цене, а не в составе», — замечает Наталья.

Жир жиру рознь

«Обезжиренный» — не равно полезный. Когда убирают жир, исчезает вкус, и производитель компенсирует его сахаром, крахмалом и ароматизаторами. Кроме того, без жиров не усваиваются витамины A, D, E и K. Обезжиренный творог с точки зрения пользы проигрывает классическому 5%.

«Трансжиры — вот настоящая угроза. Ищите в составе слова "гидрогенизированные жиры", "частично гидрогенизированные масла", "кондитерский жир". Это маркеры трансжиров, даже если на лицевой стороне гордо написано "растительные масла". Покупайте продукты с коротким составом, где перечислены знакомые ингредиенты, а не химическая лаборатория», — подчеркивает нутрициолог.

Белковые уловки

Протеиновые батончики, белковый хлеб, высокобелковые йогурты стоят в два-три раза дороже обычных аналогов. Наталья:

«Посмотрите на цифры: обычный греческий йогурт содержит столько же белка, сколько "протеиновый" десерт, но без сахарной бомбы в придачу. Часто маркетинговая наценка не имеет ничего общего с реальной ценностью продукта».

Эксперт советует ориентироваться на граммы белка на сто граммов продукта, а не на кричащие надписи. И помните: белковые батончики — это не спортивное питание, а те же сладости, только с другим позиционированием.

Срок хранения как маркер качества

Натуральный продукт не может храниться месяцами без консервантов. Специалист напоминает, что йогурт, живущий два месяца, точно напичкан стабилизаторами. Хлеб, не черствеющий неделями, — повод задуматься.

«Короткий срок годности — признак минимальной обработки. Это не значит, что надо бояться всего долгохранящегося, но выбор в пользу скоропортящихся продуктов чаще всего выгоднее для здоровья». — подчеркивает Наталья.

Эко, био, органик: за что мы платим

Надпись «эко» или «био» на российской упаковке без сертификационного знака — просто буквы. В России действуют добровольные системы сертификации органической продукции, и настоящий органический продукт обязан иметь соответствующий значок и QR-код, ведущий в реестр. Все остальное — маркетинг.

«Отдельная история — "без ГМО". Генетически модифицированных организмов в потребительских продуктах на российском рынке исчезающе мало. Надпись "без ГМО" на соли, соде или овсянке — чистый рекламный ход, рассчитанный на наши страхи. Соль — это минерал, в ней просто нет генов, которые можно модифицировать. Платить за такую надпись — все равно что покупать воздух», — подчеркивает специалист.

Таким образом, главный навык осознанного покупателя — читать не лицевую сторону упаковки, а оборотную. Чем короче состав, чем ближе он к домашней кухне и чем меньше в нем псевдонимов сахара, тем честнее продукт. А сэкономленные на маркетинговых уловках деньги, Наталья советует лучше потратить на сезонные овощи и хорошее оливковое масло.