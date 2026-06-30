$77.7588.65

Как правильно читать этикетки на продуктах, чтобы не переплачивать за «здоровую» еду

WomanHit.ru

Маркетологи давно выучили наши слабости. Надписи «без ГМО», «фитнес», «натуральный», «эко» на упаковке действуют гипнотически. Рука сама тянется к продукту подороже, ведь здоровье не купишь. Семейный нутрициолог Наталья Шипарева рассказала, как не вестись на уловки и покупать действительно качественную еду без лишних трат.

Как правильно читать этикетки, чтобы не переплачивать за «здоровую» еду
© РИА Новости

Состав читаем с конца

Первое правило: ингредиенты в составе всегда расположены по убыванию массы. То, что стоит на первом месте, в продукте больше всего.

«Если на упаковке красуется "мультизлаковый хлеб", а пшеничная мука высшего сорта идет первой строкой — перед вами обычный белый хлеб с горсткой семечек для вида». — поясняет нутрициолог.

Настоящий цельнозерновой продукт начинается с муки грубого помола, а не с пшеничной рафинированной. То же касается мюсли: овсяные хлопья должны быть первыми, а сахар — ближе к концу.

«Увидели сахар в первой тройке — ставьте пачку обратно на полку», — советует эксперт.

Сахарный детектив

У сахара десятки псевдонимов. Глюкозно-фруктозный сироп, мальтодекстрин, декстроза, патока, концентраты соков, ячменный солод — все это сахар в разных обличьях. По словам специалиста, производители хитрят: указывают в составе глюкозный сироп, фруктозу и сахарозу отдельно, и каждый из них оказывается далеко не на первом месте. Но если сложить все виды сахара вместе, они с легкостью выйдут в лидеры.

«Предельная норма добавленного сахара — 50 граммов в сутки, но ВОЗ рекомендует стремиться к 25 граммам. Посмотрите на упаковку йогурта: безобидная баночка может содержать 4-5 чайных ложек сахара. Разница между обычным йогуртом и "фитнес"-версией часто только в цене, а не в составе», — замечает Наталья.

Жир жиру рознь

«Обезжиренный» — не равно полезный. Когда убирают жир, исчезает вкус, и производитель компенсирует его сахаром, крахмалом и ароматизаторами. Кроме того, без жиров не усваиваются витамины A, D, E и K. Обезжиренный творог с точки зрения пользы проигрывает классическому 5%.

«Трансжиры — вот настоящая угроза. Ищите в составе слова "гидрогенизированные жиры", "частично гидрогенизированные масла", "кондитерский жир". Это маркеры трансжиров, даже если на лицевой стороне гордо написано "растительные масла". Покупайте продукты с коротким составом, где перечислены знакомые ингредиенты, а не химическая лаборатория», — подчеркивает нутрициолог.

Белковые уловки

Протеиновые батончики, белковый хлеб, высокобелковые йогурты стоят в два-три раза дороже обычных аналогов. Наталья:

«Посмотрите на цифры: обычный греческий йогурт содержит столько же белка, сколько "протеиновый" десерт, но без сахарной бомбы в придачу. Часто маркетинговая наценка не имеет ничего общего с реальной ценностью продукта».

Эксперт советует ориентироваться на граммы белка на сто граммов продукта, а не на кричащие надписи. И помните: белковые батончики — это не спортивное питание, а те же сладости, только с другим позиционированием.

Срок хранения как маркер качества

Натуральный продукт не может храниться месяцами без консервантов. Специалист напоминает, что йогурт, живущий два месяца, точно напичкан стабилизаторами. Хлеб, не черствеющий неделями, — повод задуматься.

«Короткий срок годности — признак минимальной обработки. Это не значит, что надо бояться всего долгохранящегося, но выбор в пользу скоропортящихся продуктов чаще всего выгоднее для здоровья». — подчеркивает Наталья.

Эко, био, органик: за что мы платим

Надпись «эко» или «био» на российской упаковке без сертификационного знака — просто буквы. В России действуют добровольные системы сертификации органической продукции, и настоящий органический продукт обязан иметь соответствующий значок и QR-код, ведущий в реестр. Все остальное — маркетинг.

«Отдельная история — "без ГМО". Генетически модифицированных организмов в потребительских продуктах на российском рынке исчезающе мало. Надпись "без ГМО" на соли, соде или овсянке — чистый рекламный ход, рассчитанный на наши страхи. Соль — это минерал, в ней просто нет генов, которые можно модифицировать. Платить за такую надпись — все равно что покупать воздух», — подчеркивает специалист.

Таким образом, главный навык осознанного покупателя — читать не лицевую сторону упаковки, а оборотную. Чем короче состав, чем ближе он к домашней кухне и чем меньше в нем псевдонимов сахара, тем честнее продукт. А сэкономленные на маркетинговых уловках деньги, Наталья советует лучше потратить на сезонные овощи и хорошее оливковое масло.