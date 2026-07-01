Что такое протеиновый кофе и как его сделать

Рецепт напитка вы можете подобрать на свой вкус.

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Протеиновый кофе (или proffee) — функциональный напиток, объединяющий в себе бодрящую силу кофе и питательную ценность белка. Изначально рецепт рекламировали фитнес-блогеры, но тенденцию подхватили бизнесмены. Они начали выпускать специальные растворимые смеси. В статье расскажем про особенности и виды напитка, а также наш автор поделится своим опытом применения.

Польза протеинового кофе

Основной плюс от сочетания продуктов – взаимодействие кофеина и аминокислот:

кофеин быстро избавляет от сонливости и временно улучшает продуктивность;

белок в составе напитка замедляет усвоение кофеина и даёт организму строительный материал;

протеин поставляет в организм незаменимые аминокислоты, которые запускают мышечный рост и ускоряют процессы восстановления микроповреждений мышечных волокон после силовых или кардиотренировок.

Ещё протеин отличается самым высоким индексом сытости среди всех макронутриентов. Он помогает вырабатывать гормоны насыщения и одновременно снижает уровень гормона голода.

Александр Сидоров, тренер и нутрициолог:

«В сочетании с кофеином белок контролирует чувство голода, предотвращает переедание и помогает выдерживать паузы между приёмами пищи во время похудения».

Состав протеинового кофе

Эффективность и вкус напитка во многом зависят от источника белка. Чаще всего в состав идёт один из следующих видов:

сывороточный (концентрат, изолят). Обладает высокой биологической ценностью и идеальным аминокислотным профилем. Он сочетается с кофе, придавая напитку молочный вкус. Но смесь нужно делать тёплой или холодной, потому что в горячей воде белок сворачивается;

растительный (гороховый, соевый, конопляный). Подходит для веганов и людей с лактазной недостаточностью. Имеет специфический плотный вкус, который хорошо маскируется кофейным ароматом. Можно смешивать в блендере, потому что порошок слишком тяжёлый и плохо растворяется;

казеин. Медленный белок, который делает напиток очень густым, похожим на плотный молочный коктейль. Неплохое решение для утра, но лучше разбавлять большим количеством воды.

Кофе можно использовать любой на ваш вкус: растворимый или для варки. Если варите его в турке, не забудьте остудить перед смешиванием с протеином и другими ингредиентами. В качестве дополнительных компонентов состава можно добавлять коллаген, витамины и минералы.

По словам нутрициолога, гидролизат коллагена растворяется в горячем кофе (но не в кипятке) и поддерживает здоровье суставов, связок и кожи. Чтобы сделать напиток полезнее, добавьте порошок витаминов группы B (для нервной системы), магний, цинк и среднецепочечные триглицериды (MCT-масло). Однако перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Рецепты протеинового кофе

Для классики потребуется:

1 порция эспрессо или американо (60-100 мл);

150 мл тёплой воды или молока;

25-30 г сывороточного протеина с нейтральным или ванильным вкусом.

Способ приготовления

Остудите кофе до 60°C. В шейкере смешайте протеин с тёплым молоком или водой, затем аккуратно влейте приготовленный кофе и тщательно взбейте до образования красивой пенки.

Варианты

Чтобы превратить напиток в десерт без вреда для фигуры, добавьте в шейкер при смешивании 1 ч. л. обезжиренного какао-порошка, щепотку корицы или мускатного ореха. Для сладости используйте низкокалорийные сиропы на основе стевии или эритрита (например, со вкусом карамели или лесного ореха).

Личный опыт

Елена Грабовски, КМС по гиревому спорту (до 68 кг) и тяжёлой атлетике (до 68 кг):

«В летнее время я всегда пью холодный протеиновый кофе. Готовить его легко».

Заварите порцию кофе и полностью её остудите. В блендер насыпьте горсть льда. Влейте 150 мл миндального или коровьего молока в остывший кофе. Добавьте порцию протеина (шоколадный вкус подойдёт идеально). Взбейте на высокой скорости в течение 30 секунд.

В результате получите густой, освежающий фраппучино с высоким содержанием белка.

Как выбрать протеиновый кофе?

Если покупаете готовые смеси, обращайте внимание на первоисточник белка. На первом месте в составе должен стоять качественный изолят или концентрат сывороточного белка. Избегайте смесей, где используются дешёвые пшеничные или соевые белки (в них мало аминокислот). Далее смотрите на характеристики:

протеиновый кофе должен содержать минимум 15-20 г белка на порцию;

количество углеводов и жиров должно оставаться минимальным (не более 2-4 г);

в составе не должно быть скрытых сахаров (мальтодекстрин, кукурузный сироп).

Если сравнивать покупные и домашние смеси для протеинового кофе, то плюс первых в том, что порошок уже содержит и кофе, и белок в выверенной пропорции. Минус — ограниченный выбор сортов кофе и более высокая цена за порцию. Домашние составы позволяют полностью контролировать качество кофейных зёрен и выбирать любимый бренд протеина.

Мифы и факты о протеиновом кофе

Миф №1: напиток пьют только атлеты. Факт: белок необходим каждому человеку для поддержания иммунитета, синтеза гормонов и сохранения плотности тканей. Он подходит для офисных работников, у которых нет времени на полноценный завтрак, для худеющих, а также для пожилых людей, у которых с возрастом естественным образом снижается усвоение белка из твёрдой пищи.

Миф №2: протеин вреден для здоровья. Факт: спортивный протеин — это концентрат обычного пищевого сырья, очищенный от лишних жиров и углеводов. Для здорового человека умеренное употребление белка абсолютно безопасно.

Заодно разберём потенциальные недостатки и противопоказания. Основная опасность заключается в бесконтрольном употреблении напитка. Избыток кофеина вызывает тахикардию, повышение артериального давления, тревожность и бессонницу. Перебор белка грозит дискомфортом в ЖКТ: вздутием, тяжестью или метеоризмом. Не рекомендуется протеиновый кофе:

людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями почек;

лицам с выраженной непереносимостью лактозы (им следует выбирать растительный протеин или изолят);

беременным и кормящим женщинам (из-за высокого содержания кофеина);

людям с повышенной нервной возбудимостью и тяжёлыми формами бессонницы.

Протеиновый кофе помогает решить проблему нехватки качественного белка в рационе современного человека. Одновременно он придаёт бодрость и помогает контролировать аппетит в течение дня. Оптимальное время для чашечки напитка — утро (в качестве дополнения к завтраку) или за 45 минут до тренировки. Как самостоятельный приём пищи напиток не подходит. Также не пейте его более двух порций в день.