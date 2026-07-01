Семь рецептов смузи

Быстрый в приготовлении, сытный и по-настоящему полезный — смузи остается одним из лучших вариантов для завтрака или перекуса. «Лента.ру» рассказывает, из каких ингредиентов получаются вкусные напитки с гладкой текстурой, и публикует пошаговые рецепты.

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Что такое смузи

Смузи — это густой напиток, приготовленный из измельченных фруктов, овощей, ягод и различных добавок. Его название происходит от английского слова smooth — «однородный, мягкий, приятный». Смузи можно сделать на завтрак, взять с собой как полезный перекус или выпить в качестве легкого ужина.

Считается, что традиция подавать измельченные фрукты со льдом зародилась в Латинской Америке, а современный облик смузи приобрели в США — прагматичные американцы оценили скорость и удобство приготовления. Первые упоминания о смузи относятся к 1930-м годам, а массовую популярность они завоевали в конце 1960-х, когда магазины здорового питания начали активно продавать эти напитки. У смузи даже есть свой праздник — он отмечается ежегодно 21 июня.

Чем смузи отличается от свежевыжатого сока

Смузи можно считать более полезным, чем свежевыжатый сок: в последнем почти не остается мякоти, а значит, и клетчатки. Именно благодаря высокому содержанию пищевых волокон смузи надолго дает чувство сытости, не вызывая резких скачков сахара в крови.

В беседе с «Лентой.ру» нутрициолог и психолог Елена Маняхина рассказала про пользу смузи:

«Это отличный способ быстро получить порцию витаминов и клетчатки, особенно когда нет времени на полноценный прием пищи. Но даже самый полезный смузи не должен заменять все приемы пищи. Твердая пища необходима для сохранения здоровья зубов и нормальной работы пищеварительной системы. Также не стоит добавлять в смузи слишком много сладких фруктов и меда — это может привести к резкому скачку сахара в крови и чувству голода уже через час после употребления».

Основные ингредиенты для смузи

Главное достоинство смузи в том, что его рецептура не ограничена строгими рамками — можно смешивать любые ингредиенты. Однако для гармоничного вкуса и приятной текстуры стоит придерживаться нескольких несложных принципов.

Фрукты и ягоды

Это основа большинства смузи. Спелые бананы придают напитку плотную текстуру и естественную сладость. Клубника, малина, черника, голубика богаты витаминами и антиоксидантами. Яблоко добавляет приятную кислинку и свежесть. Манго, персики, киви, абрикосы привносят летнее настроение и насыщают напиток бета-каротином и витамином С.

Овощи

Овощи в смузи — это источник клетчатки и микроэлементов. Шпинат и огурец практически не имеют вкуса, но превращают напиток в витаминный коктейль. Морковь добавляет сладость и бета-каротин, свекла — насыщенный цвет и пользу для кроветворения, сельдерей — освежающие ноты и детокс-эффект.

Жидкие основы

Чтобы измельченные фрукты превратились в однородный густой напиток, необходима жидкость. Самые популярные варианты:

обычная вода — идеальна для максимально низкокалорийного варианта;

— идеальна для максимально низкокалорийного варианта; растительное молоко (миндальное, кокосовое, овсяное) — добавляет нежность и мягкий вкус;

(миндальное, кокосовое, овсяное) — добавляет нежность и мягкий вкус; натуральный йогурт или кефир — обогащают напиток пробиотиками и улучшают пищеварение;

— обогащают напиток пробиотиками и улучшают пищеварение; свежевыжатые соки — дают витаминный заряд, но с ними стоит быть аккуратнее из-за высокого содержания сахара.

Дополнительные ингредиенты

Орехи и семена (льна, чиа, тыквы) добавляют полезные жиры и микроэлементы. Мед служит натуральным подсластителем. Протеиновый порошок превращает смузи в полноценное спортивное питание. Имбирь и мята придают напитку пикантность и свежесть.

Елена Маняхина советует обращать внимание на совместимость ингредиентов:

«Например, киви плохо сочетается с молочными продуктами — ферменты в киви могут вызывать створаживание молока и горечь. Лучше использовать для киви водную основу или лед. Также старайтесь не смешивать слишком много разных фруктов за один раз: оптимально два-три компонента, чтобы не перегружать пищеварение».

Топ-7 рецептов смузи на каждый день

Классический зеленый смузи

Классика для поклонников здорового питания: напиток объединяет в себе пользу зелени и фруктов.

Ингредиенты (на 1 порцию):

горсть листьев шпината (свежие или замороженные);

1 небольшой огурец;

1 зеленое яблоко;

½ спелого авокадо;

200 миллилитров воды или кокосовой воды;

сок половины лимона (по желанию);

небольшой кусочек имбиря (по желанию).

Приготовление

Огурец и яблоко нарежьте крупными кусками. Авокадо очистите от кожуры и удалите косточку. В чашу блендера сначала залейте жидкость — это поможет ножам быстрее захватить твердые ингредиенты. Добавьте шпинат, затем огурец, яблоко, авокадо и лимонный сок. Взбивайте на высокой скорости 30-60 секунд до получения однородной массы. При необходимости добавьте еще немного воды, чтобы добиться желаемой консистенции.

Польза для здоровья

Зеленый смузи — чемпион по содержанию клетчатки и хлорофилла. Шпинат богат железом и витаминами группы B, огурец способствует выведению лишней жидкости, а авокадо снабжает организм полезными жирами, необходимыми для усвоения жирорастворимых витаминов. Такой напиток улучшает пищеварение и очищает организм.

Мнение нутрициолога

«Многие боятся добавлять шпинат в смузи — думают, что он испортит вкус. На самом деле у свежего шпината очень нейтральный, слегка травянистый вкус, который полностью перебивается яблоком и лимоном. Зеленые смузи особенно хороши утром: они мягко запускают пищеварение и заряжают энергией, при этом не перегружают поджелудочную железу из-за низкого гликемического индекса», — считает Елена Маняхина.

Ягодный смузи

Когда хочется чего-то яркого, сладкого и полезного одновременно, можно сделать ягодный смузи.

Ингредиенты (на 1 порцию):

100 граммов свежей или замороженной клубники;

100 граммов голубики или черники;

1 спелый банан;

200 миллилитров натурального йогурта (или растительного молока);

1 чайная ложка меда (по желанию).

Приготовление

Если вы используете свежие ягоды, промойте их и удалите плодоножки у клубники. Банан очистите и нарежьте крупными кусочками. В блендер сначала выложите банан, затем добавьте ягодный микс, залейте йогуртом или молоком. Взбивайте до полной однородности, около 45 секунд. Попробуйте на сладость — при необходимости добавьте мед и взбейте еще несколько секунд.

Польза для здоровья

Ягоды — рекордсмены по содержанию антиоксидантов, которые защищают клетки организма от преждевременного старения и воспалений. Клубника богата витамином С, черника улучшает зрение и работу мозга, а малина способствует жиросжиганию. В сочетании с йогуртом этот смузи обогащает кишечник полезной микрофлорой, укрепляет иммунитет и дарит ощущение сытости на несколько часов.

Цитрусовый смузи с морковью

Этот солнечный оранжевый напиток особенно хорош в холодное время года.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 крупный апельсин;

1 морковь;

½ персика или 1 небольшое манго;

120 граммов греческого йогурта;

60 миллилитров апельсинового сока;

несколько кубиков льда (по желанию).

Приготовление

Апельсин разберите на дольки и удалите белые перегородки. Персик или манго очистите и нарежьте. Морковь крупно натрите на терке — так блендеру будет легче ее измельчить. Все ингредиенты поместите в чашу блендера и взбейте до однородной консистенции. Для дополнительной свежести добавьте лед и взбейте еще раз.

Польза для здоровья

Апельсин и апельсиновый сок в составе покрывают суточную потребность взрослого человека в витамине С. В моркови содержится бета-каротин — провитамин А, необходимый для здоровья глаз, кожи и иммунитета. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, а клетчатка из моркови и фруктов мягко стимулирует пищеварение. Такой витаминный заряд особенно полезен в период сезонных простуд.

Освежающий яблочный смузи

В серии «Книга гастронома» про завтраки есть рецепт смузи, который хорош наутро после вечеринки, — он снимает похмелье, бодрит и освежает лучше, чем кофе.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 крупное зеленое яблоко;

3 очень спелых киви;

1 банан;

гроздь зеленого кишмиша;

1 сантиметр корня свежего имбиря;

1 стакан зеленого чая;

1 столовая ложка меда.

Приготовление

Нарежьте очищенный банан небольшими кусочками и положите в морозилку на полчаса. Кишмиш очистите от веточек. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. Киви очистите от кожуры. Имбирь очистите и натрите на терке. Положите кусочки замороженного банана и все остальные ингредиенты в блендер и взбейте до однородности. Разлейте по охлажденным бокалам.

Польза для здоровья

Киви и зеленое яблоко гарантируют ударную дозу витамина С, кишмиш богат антиоксидантами, которые помогут печени справиться с последствиями вечеринки. Банан — натуральный энергетик, поднимет упавший сахар, пополнит запас калия, а также поможет раздраженной слизистой желудка. Имбирь же разгонит кровь, которая быстрее выведет токсины, и снимет тошноту. Пить нужно маленькими глотками.

Экзотический смузи с манго и ананасом

Этот яркий и ароматный напиток создаст настроение отпуска — он идеален для осени и зимы.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 спелое манго;

150 граммов ананаса (свежего или консервированного в собственном соку);

200 миллилитров кокосового молока;

½ банана (по желанию, для густоты);

листики свежей мяты для украшения.

Приготовление

Манго очистите от кожуры, срежьте мякоть с косточки. Ананас нарежьте небольшими кусочками. Все ингредиенты поместите в блендер и взбивайте 8-10 секунд до получения густого напитка. Налейте в стакан и украсьте листиками мяты.

Польза для здоровья

Ананас содержит уникальный фермент бромелайн, который способствует расщеплению белков и улучшает усвоение пищи. Кроме того, бромелайн помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и обладает противовоспалительными свойствами. Манго богато витаминами А и С, а кокосовое молоко снабжает организм полезными среднецепочечными триглицеридами — жирами, которые быстро усваиваются и превращаются в энергию, а не откладываются «про запас». Это подходящий вариант для перекуса после тренировки или в середине рабочего дня, когда нужно быстро восстановить силы.

Мнение нутрициолога

«Кокосовое молоко в смузи — отличный выбор, но я рекомендую использовать его в умеренных количествах из-за высокой калорийности. Для более легкой версии можно взять кокосовую воду. Также обращайте внимание на консервированный ананас: выбирайте варианты без добавленного сахара, в собственном соку. Сахара в ананасе и манго и так достаточно, чтобы смузи получился сладким», — предупреждает Елена Маняхина.

Смузи с авокадо

Авокадо в смузи — гарантия невероятно нежной, шелковистой текстуры. Этот плод делает напиток питательным и сытным, не перегружая его излишней сладостью.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 спелое авокадо;

1 банан;

200 миллилитров миндального или обычного молока;

1 столовая ложка меда или кленового сиропа;

несколько кубиков льда.

Приготовление

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и ложкой извлеките мякоть. Банан очистите и нарежьте. Выложите авокадо и банан в блендер, добавьте молоко, мед и лед. Взбивайте до полного объединения ингредиентов — около 30-40 секунд.

Польза для здоровья

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые снижают уровень «плохого» холестерина и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Оно также богато витамином Е — антиоксидантом, сохраняющим молодость и эластичность кожи. Банан снабжает организм калием, необходимым для нормальной работы сердца и мышц.

Протеиновый смузи для спортсменов

Этот рецепт создан для тех, кто не представляет своей жизни без спорта и активного движения. Он восстанавливает силы после тренировки и помогает наращивать мышечную массу.

Ингредиенты (на 1 порцию):

1 банан;

250 миллилитров молока (обычного или растительного);

1 мерная ложка протеинового порошка (ванильного или шоколадного);

1 столовая ложка арахисовой пасты;

½ чайной ложки семян чиа (по желанию).

Приготовление

Банан нарежьте крупными кусками. Если есть время, заморозьте его заранее — так смузи получится гуще и напомнит молочный коктейль. В чашу блендера влейте молоко, добавьте протеин, арахисовую пасту, семена чиа и банан. Взбивайте на высокой скорости 30-45 секунд до получения однородной кремообразной консистенции.

Польза для здоровья

Протеин — это строительный материал для мышц. Употребление смузи с протеином в течение 30-60 минут после тренировки способствует восстановлению мышечных волокон и росту мышечной массы. Арахисовая паста добавляет полезные жиры и дополнительный белок, а банан, благодаря высокому содержанию калия, восполняет запасы гликогена в мышцах и предотвращает судороги. Этот смузи также отлично подходит для сытного завтрака — он надолго утоляет голод и дает энергию на несколько часов.

Мнение нутрициолога

«Протеиновые коктейли — отличный инструмент, но не стоит злоупотреблять ими, заменяя полноценные приемы пищи. Протеиновый смузи — это дополнение к рациону, особенно если вы активно тренируетесь. Цельные продукты — мясо, рыба, яйца, бобовые — должны оставаться основой вашего белкового рациона. Смузи с протеином лучше всего пить после тренировки или в качестве быстрого перекуса, когда нет возможности нормально поесть», — советует Елена Маняхина.

Советы по приготовлению смузи