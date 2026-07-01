Как приготовить жаркое: пять вкусных рецептов

Жаркое — традиционное блюдо русской кухни, известное далеко за пределами нашей страны. Его готовили еще в царских печах, а сегодня оно прочно обосновалось на домашних кухнях. «Лента.ру» собрала пять самых популярных и вкусных вариантов приготовления этого блюда — из свинины, говядины, курицы, ягнятины и печени.

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Что такое жаркое

Жаркое — это мясное блюдо, название которого связано не с глаголом «жарить», а с существительным «жар», «жара». Дело в том, что в старину это горячее готовили не на плите, а в печи, используя самый сильный жар.

В наши дни под словом «жаркое» часто понимают блюдо, похожее на венгерский гуляш: мясо, тушенное с картофелем, овощами и специями. Обычно такое блюдо подается в глиняных порционных горшочках с большим количеством бульона и без дополнительного гарнира.

Единственного «правильного» мяса для жаркого не существует. Рецептов этого блюда множество, и объединяет их только одно — мясо обрабатывается жаром.

Традиционными гарнирами к жаркому считаются картофель, отварная или тушеная морковь, жареные или тушеные грибы.

Классическое жаркое из свинины в горшочках

Это рецепт, который также называется «жаркое по-домашнему». Блюдо готовится порционно — в горшочках, в них же и подается на стол.

Ингредиенты:

свинина (шея или карбонат) — 500–600 граммов;

картофель — 4-5 штук;

морковь — 1 штука;

репчатый лук — 1-2 штуки;

твердый сыр — 100 граммов;

свежие шампиньоны (или лесные грибы) — 200 граммов;

растительное масло — для смазывания горшочков;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель, лук и морковь очистите и нарежьте средними кубиками. Не мельчите — иначе овощи излишне разварятся, а картофель может превратиться в пюре. Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте глубокую сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте грибы до золотистого цвета (5-7 минут), пока не выпарится лишняя влага. Слегка посолите. Свинину нарежьте крупными кубиками, примерно такого же размера, как картофель. На дно каждого горшочка налейте немного растительного масла. Затем выложите овощи, сверху — мясо, а затем — обжаренные грибы. Посолите, поперчите (при желании можно добавить любимые специи для мяса по вкусу). Влейте в каждый горшочек примерно по две столовые ложки воды. Накройте горшочки крышками, поставьте в холодную духовку. Включите нагрев до 180 градусов и томите полтора часа. Снимите крышки, насыпьте в горшочки тертый сыр. Запекайте еще 5 минут в духовке, не накрывая, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Горшочки подавайте горячими. Можно посыпать свежей зеленью.

Жаркое из говядины в мультиварке

Ингредиенты:

говядина — 500 граммов;

картофель — 700 граммов;

вода — 700 миллилитров;

масло растительное — 4 столовые ложки;

кетчуп или томатная паста — 2-3 столовые ложки;

лук репчатый — 1 штука;

морковь — 1 штука;

лавровый лист — 1 штука;

соль — 1 чайная ложка;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Говядину нарежьте крупными кусками (примерно по 4-5 сантиметров). Картофель, лук и морковь очистите. Картошку нарежьте крупно, лук с морковью — средними кусочками (по 2-3 сантиметра). В чашу мультиварки налейте растительное масло, включите режим «Жарка». Выложите говядину и обжаривайте, помешивая, пока не выпарится мясной сок. Если суховато — добавьте еще масла. Добавьте лук с морковью, жарьте все вместе еще 5 минут. Затем влейте кетчуп или томатную пасту, перемешайте и держите на огне еще пару минут. Засыпьте картофель, залейте горячей водой (700 миллилитров), посолите и поперчите по вкусу. Закройте крышку, переведите мультиварку в режим «Тушение» и готовьте 45 минут. За пять минут до окончания добавьте лавровый лист и, если хотите, свежую или сушеную зелень.

Жаркое из курицы с картошкой на сковороде

Ингредиенты:

курица — 700 граммов;

картофель — 5 штук;

помидоры — 2 штуки;

репчатый лук — 2 штуки;

морковь — 2 штуки;

болгарский перец — 1 штука;

растительное масло — для жарки;

лавровый лист — 2 штуки;

соль, черный молотый перец, копченая паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель вымойте, очистите, нарежьте крупными дольками. Положите в миску с холодной водой — так он не потемнеет и из него выйдет лишний крахмал. Лук нарежьте кубиками, а морковь — тонкими кружками. Болгарский перец очистите от семян, нарежьте полукольцами. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, залейте кипятком на 30-40 секунд, затем остудите в холодной воде. Снимите кожицу, мякоть нарежьте кубиками. Курицу нарежьте небольшими порционными кусками и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Посолите, поперчите, добавьте копченую паприку. Положите в сковороду лук и морковь, жарьте, помешивая, 5-7 минут. Выложите болгарский перец, затем помидоры. Перемешивать не обязательно — пусть лежат сверху. Слейте воду с картофеля, выложите его в сковороду. Добавьте лавровый лист. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите 15-20 минут. Осторожно перемешайте жаркое, чтобы не раздавить картофель. Подавайте горячим, при желании посыпьте свежей зеленью.

Жаркое из ягненка по-французски

Ингредиенты:

молодой картофель — 500 граммов;

мясо от шейки или плеча ягненка (кусочки по 50 граммов) — 600 граммов;

морковь — 4 штуки;

маленькие белые луковицы — 10 штук;

спелые помидоры — 400 граммов;

букет гарни (тимьян, лавровый лист, сельдерей) — 1 пучок;

сливочное масло — 80 граммов;

мука — 1 столовая ложка;

белое сухое вино — 1 стакан;

соль, перец — по вкусу.

Что такое букет гарни?

Букет гарни (от французского bouquet garni) — это смесь пряных трав, которую используют для ароматизации супов, рагу, соусов, тушеного мяса и овощей. Букет добавляют в блюдо в начале варки, а перед подачей аккуратно вынимают: так травы успевают отдать свой аромат, но не перебивают вкус основных ингредиентов.

Главная хитрость в том, что травы не бросают в кастрюлю как попало, а связывают вместе. Это делается для того, чтобы:

они не расползались по всей жидкости;

их можно было легко удалить перед подачей;

они не мешали при снятии пены.

Классический состав маленького букета гарни:

петрушка — 2 веточки;

лавровый лист — 1 штука;

тимьян — 1 веточка.

По желанию можно добавить в букет розмарин, фенхель, базилик, эстрагон и стрелки молодого чеснока.

Способ приготовления

Мясо достаньте из холодильника за 2 часа до приготовления. Картофель промойте, соскребите кожицу ножом и заверните в чистую салфетку. Морковь очистите и нарежьте палочками. Луковицы очистите, оставьте целиком. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кусками. Свяжите ароматные травы в букет гарни. Куски ягненка посолите и поперчите. В кастрюле растопите сливочное масло. Когда масло начнет пениться, положите мясо и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон, периодически переворачивая. Добавьте морковь, лук и букет гарни. Готовьте 10-12 минут, пока овощи не изменят цвет. Посыпьте мясо мукой, перемешайте. Влейте белое вино, снова перемешайте. Добавьте помидоры и еще раз перемешайте. Оставьте кастрюлю на очень медленном огне с открытой крышкой на 10 минут. Положите картофель, накройте крышкой и варите еще 30 минут, время от времени помешивая. При необходимости добавьте соль и перец. Переложите жаркое на подогретое сервировочное блюдо. Отлично дополнит блюдо зеленый салат.

Жаркое из телячьей печени

Ингредиенты:

телячья печень — 800 граммов;

лавровый лист — 1 штука;

тимьян — 1 веточка;

сельдерей — 1 веточка;

морковь — 4 штуки;

репчатый лук — 4 средние луковицы;

сливочное масло — 60 граммов;

сухое белое вино — 1/2 стакана;

вода — 1/2 стакана;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления