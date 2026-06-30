Бренд-шеф объяснил, как приготовить сытный салат без майонеза

Основа летнего сытного салата — баланс клетчатки, белка, правильной заправки и дополнительных ингредиентов, которые делают вкус интереснее. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шефа сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов.

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«Чтобы салат был сытным, но не тяжелым, стоит начинать с листьев салата — они дают объём и свежесть. К ним можно добавить нежирный белок: курицу, индейку, тунца, рыбу или морепродукты. Подойдут также авокадо, томаты черри, огурцы и другие свежие овощи. Курицу или индейку лучше готовить с минимальным количеством масла — например, обжарить на сухой сковороде, приготовить су-вид или просто отварить. Заправлять такой салат можно оливковым маслом с лимонным соком, греческим йогуртом или легким соусом на основе нежирной сметаны», — рассказал эксперт.

Бренд-шеф объяснил, чем заменить майонез в летних салатах.

«Хорошо работают греческий йогурт, нежирная сметана, оливковое масло с лимонным фрешем, а также пюре из авокадо. Авокадо можно просто размять вилкой, добавить немного оливкового масла и использовать как кремовую заправку. Если хочется более яркого вкуса, из него можно сделать вариант гуакамоле — с мелко нарезанными томатами и луком», — рекомендовал он.

Новожилов отметил, что для для летних салатов лучше выбирать цитрусовые заправки и соусы с легкой кислинкой.

«Например, можно смешать греческий йогурт с дижонской горчицей, лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла. Еще один вариант — соединить йогурт, нежирную сметану и горчицу. Такие заправки дают салату вкус и кремовую текстуру, но не делают его тяжелым. Из масел для летних заправок бренд-шеф советует использовать оливковое extra virgin, кунжутное или льняное. Для более сложных сочетаний подойдут масло авокадо, тыквенное или масло грецкого ореха», — посоветовал специалист.

По его словам, если салату нужно добавить сытности, но сохранить легкость, можно использовать крупы.

«Самые простые и удобные варианты — киноа, кускус и булгур: они быстро готовятся, хорошо сочетаются с овощами и не утяжеляют блюдо. Также подойдут зеленая чечевица, перловка или запаренный геркулес. Его можно залить кипятком с вечера, а утром добавить в салат вместе с зеленью, овощами и легкой заправкой», — объяснил бренд-шеф.

И в заключение Новожилов поделился рецептом салата с курицей.