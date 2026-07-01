Шеф-повар назвал наиболее безопасную уличную еду в жару

Сосиски и соусы содержат множество консервантов, которые не дают продуктам испортиться при высокой температуре.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

«В жару на улице можно взять хот-дог. Сосиска там будет недорогая, да, поэтому в ней будет столько консервантов, чтобы сохранить продукт. Поверьте, это относительно безопасно. Пока все путешествуют, все именно жрут хот-доги на заправках. Я на заправке его ем, потому что знаю, что не отравлюсь. В нём есть майонез, но фабричный майонез тоже сложно испортить: в нём также много консервантов, стабилизаторов. Томатного соуса это тоже касается».

Ранее Прокофьев назвал «идеальное» применение шелковицы. «Проблемная» ягода подходит для изготовления джема, варенья, мясного соуса и мороженого. Её высокая стоимость объясняется крайне непродолжительным сроком хранения и трудностями транспортировки, отметил шеф-повар.