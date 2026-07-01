После нескольких часов на жаре к качеству мяса, рыбы и молочной продукции стоит отнестись более внимательно. Ведущий менеджер по качеству в сервисе «Самокат» Егор Лунев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как понять, что продукты испортились.

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Он отметил, что у мяса характерными признаками порчи считаются липкая или скользкая поверхность, изменение цвета, а также кислый или аммиачный запах. У рыбы должны насторожить резкий, нетипичный запах и дряблая мякоть.

При этом молочная продукция приобретает кислый запах, а ягоды теряют форму, начинают выделять сок и приобретают характерный запах брожения.

«Если еда вызывает сомнения, лучше отказаться от ее употребления. В вопросах безопасности лучше не рассчитывать на то, что приготовление и термическая обработка исправят последствия неправильного хранения», — подчеркнул Лунев.

Эксперт также рассказал, как безопасно перевозить еду. Так, главное правило при перевозке скоропортящихся продуктов — сохранять низкую температуру на протяжении всей поездки.

Летом в кафе и ресторанах лучше выбирать блюда, которые готовят при клиенте. В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным и может привести к отравлению. «Вечерняя Москва» узнала, от каких блюд лучше отказаться при посещении кафе в летнюю жару.