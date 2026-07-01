Эксперты объяснили, как правильно мыть клубнику
Неправильные методы могут свести на нет всю пользу ягоды. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно мыть клубнику.
Главные правила:
- мыть только то количество ягод, которое планируется съесть сразу. Влажную клубнику хранить нельзя;
- не обрывать плодоножки до мытья, чтобы бактерии не попали в мякоть;
- промывать ягоды в дуршлаге под проточной прохладной водой, затем обсушить бумажными салфетками;
- при сильном загрязнении замочить на 10 минут в слабом уксусном растворе (одна столовая ложка уксуса на литр воды), после чего ополоснуть чистой водой.
Мыть клубнику мылом или средством для посуды нельзя — полностью смыть химию с пористой поверхности ягод невозможно.
Диетолог Анастасия Кондаурова в беседе с URA.RU объяснила, почему нельзя ошпаривать ягоду кипятком. Высокая температура разрушает витамин С и витамины группы В, портит текстуру и вкус. При этом кипяток бессилен против воска и жирорастворимых пестицидов, а иногда даже «запечатывает» их на поверхности.
«Ошпаривая фрукты, мы проигрываем по всем фронтам — теряем пользу, теряем вкус и не получаем полноценной очистки», — резюмировала эксперт.