Эксперты объяснили, как правильно мыть клубнику

Неправильные методы могут свести на нет всю пользу ягоды. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно мыть клубнику.

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Главные правила:

мыть только то количество ягод, которое планируется съесть сразу. Влажную клубнику хранить нельзя;

не обрывать плодоножки до мытья, чтобы бактерии не попали в мякоть;

промывать ягоды в дуршлаге под проточной прохладной водой, затем обсушить бумажными салфетками;

при сильном загрязнении замочить на 10 минут в слабом уксусном растворе (одна столовая ложка уксуса на литр воды), после чего ополоснуть чистой водой.

Мыть клубнику мылом или средством для посуды нельзя — полностью смыть химию с пористой поверхности ягод невозможно.

Диетолог Анастасия Кондаурова в беседе с URA.RU объяснила, почему нельзя ошпаривать ягоду кипятком. Высокая температура разрушает витамин С и витамины группы В, портит текстуру и вкус. При этом кипяток бессилен против воска и жирорастворимых пестицидов, а иногда даже «запечатывает» их на поверхности.