Как правильно выбирать охлажденную рыбу

При покупке охлажденной рыбы нужно быть предельно внимательным, особенно если речь идет о речных видах.

«Речная рыба чаще подвержена паразитарным заражениям, поэтому контроль ее свежести и последующая качественная термическая обработка очень важны. Жабры - это главный паспорт качества. У свежей рыбы они ярко-красные или насыщенно-розовые. Коричневые, серые жабры или наличие липкой слизи - однозначный сигнал, что продукт испорчен. Глаза должны быть выпуклыми, ясными и прозрачными. Мутные, впалые или налитые кровью глаза говорят о том, что рыба давно лежит на прилавке», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

Также важны упругость и запах.