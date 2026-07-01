Как правильно выбирать охлажденную рыбу

Названы главные правила выбора охлажденной рыбы
При покупке охлажденной рыбы нужно быть предельно внимательным, особенно если речь идет о речных видах.
«Речная рыба чаще подвержена паразитарным заражениям, поэтому контроль ее свежести и последующая качественная термическая обработка очень важны. Жабры - это главный паспорт качества. У свежей рыбы они ярко-красные или насыщенно-розовые. Коричневые, серые жабры или наличие липкой слизи - однозначный сигнал, что продукт испорчен. Глаза должны быть выпуклыми, ясными и прозрачными. Мутные, впалые или налитые кровью глаза говорят о том, что рыба давно лежит на прилавке», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.
Также важны упругость и запах.
«Надавите пальцем на спинку тушки. У качественного продукта ямка исчезнет моментально. Если след остался, мышечные ткани уже начали разрушаться. Свежая рыба пахнет йодом или речной свежестью. Резкий аммиачный или навязчивый “рыбный” запах недопустимы», - резюмировала диетолог.