Два теста с водой и йодом, которые помогут выбрать хороший арбуз

Избыток нитратов в арбузе могут показать два теста с водой и йодом. Однако точно определить количество нитратов на глаз невозможно, поэтому лучше использовать нитрат-тестер, рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

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«Оба теста очень простые. Тест с водой: бросьте кусочек мякоти в стакан с водой. Если вода просто помутнеет — это норма. Если она окрасится в розовый или красный цвет — лучше отказаться от такого арбуза. Еще один народный метод — капнуть йодом на срез. Если йод посинел — это может указывать на наличие нитратов. Однако этот метод не считается надежным, точные результаты покажет только анализ специальным тестером», — объяснила ученый.

По ее словам, безопасный уровень нитратов в арбузе — до 60 мг на килограмм. Превышение этого уровня может вызвать отравление с симптомами, среди которых слабость, головокружение, тошнота, рвота, боли и спазмы в животе, диарея, потеря аппетита, сонливость.