Как перебрать малину: непопулярный лайфхак

Как быстро перебрать малину, не раздавив: непопулярный лайфхак
Малина — очень капризная ягода. Стоит чуть надавить, и в ладони тут же оказывается мятая кашица. Существует лайфхак, который помогает перебрать малину, не раздавив. Подробнее о нем — в материале «Рамблера».
Малина устроена иначе, чем клубника или смородина. Она состоит из множества мелких костянок, скрепленных между собой, и держатся они непрочно. Любое давление может моментально разрушить эту структуру. Поэтому главные задачи при переборке заключаются в том, чтобы свести прикосновения к минимуму и сделать ягоду немного тверже.
Малоизвестный лайфхак
Ягоды, которые нужно перебрать, убирают в холодильник на 20–30 минут прямо в той таре, в которой они лежат. В холоде малина слегка уплотняется. Именно в таком состоянии с ней можно работать без риска, что она превратится в пюре.
При этом важно предварительно класть ягоды не в морозилку, а именно в холодильник. Первая даст обратный эффект — при оттаивании ягоды сразу потекут.
Как перебирать правильно?
Охлажденную малину нужно высыпать в один слой на широкий противень или большую разделочную доску, застеленную бумажным полотенцем. Не в миску, не в дуршлаг — исключительно на плоскую поверхность и в один слой.
Дальше потребуется деревянная шпажка или зубочистка. Ими аккуратно отодвигают или прокалывают испорченные, мятые и заплесневевшие ягоды, не прикасаясь к ним руками, чтобы не задеть хорошие.
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Когда мусор убран, малину сгребают в тару с помощью листа бумаги или картонки, словно лопаточкой. Руками, опять же, к ягодам прикасаться не стоит.
Другие полезные советы
- Не мойте ягоды до переборки. Вода делает малину тяжелее и мягче, из-за чего она будет давиться еще сильнее. Мыть нужно уже отобранные ягоды, и только если собираетесь есть их сразу.
- Перебирайте небольшими партиями. Если высыпать сразу весь килограмм, нижний слой помнется под весом верхнего еще до начала переборки. Лучше брать по 200–300 граммов, чтобы можно было выложить в один слой.
- Используйте широкую посуду при пересыпании. Чем глубже падают ягоды при перекладывании, тем больше они бьются. Оптимальная высота — не больше пяти сантиметров.
Когда перебирать не нужно?
Если малина идет на варенье или компот, достаточно просто разложить ее на противне, предварительно убрав сильно испорченные ягоды. Заморозка в любом случае изменят структуру и форму, а идеальный внешний вид для них не принципиален. Тщательная переборка важна только для последующей подачи на стол в свежем виде.
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