Рецепт холодного борща, который спасет в жару

Холодный борщ, который спасет в жару: простой рецепт
В сильную жару меньше всего хочется горячего супа. Но что делать ярым фанатам борща? «Рамблер» предлагает рецепт его холодной альтернативы.
Холодный борщ — он же свекольник, он же холодник — летнее блюдо, которое готовят в Беларуси, Польше, Литве и России. В основе та же свекла, но вместо горячего бульона — кефир или хлебный квас. Вкус супа получается кисловатый, насыщенный, а цвет, как и у борща, ярко-малиновый. Подавать его принято ледяным прямо из холодильника.
Рецепт холодного борща
Ингредиенты:
- свекла среднего размера — 3 шт.
- свежие огурцы — 2 шт.
- редис — 6–8 шт.
- яйца — 3 шт.
- кефир — 500 мл
- холодная вода — 300 мл
- зеленый лук, укроп — по вкусу
- лимонный сок — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- сметана — для подачи
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Способ приготовления:
- Свеклу запеките в фольге при 190 градусах до мягкости, полностью остудите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
- Огурцы нарежьте мелкими кубиками, редис — тонкими полукружьями.
- Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте. Часть отложите для подачи.
- Лук и укроп мелко нарубите.
- Смешайте свеклу, огурцы, редис и зелень в глубокой миске.
- Залейте кефиром и холодной водой.
- Добавьте лимонный сок.
- Посолите, перемешайте.
- Уберите в холодильник минимум на час — суп должен хорошо настояться и охладиться.
- Подавайте с половинкой яйца и ложкой сметаны.
Кефир можно заменить холодным хлебным квасом. С ним вкус станет чуть кислее, как в традиционном белорусском рецепте. Некоторые добавляют немного горчицы или хрена для остроты. Если хочется очень-очень холодного супа подачи, положите в тарелку кубик льда прямо перед едой.
Холодный борщ хранится в холодильнике до двух суток и на второй день становится только вкуснее. Одна тарелка такого свекольника на обед спасет от самой знойной жары.
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