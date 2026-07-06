Рецепт холодного борща, который спасет в жару

В сильную жару меньше всего хочется горячего супа. Но что делать ярым фанатам борща? «Рамблер» предлагает рецепт его холодной альтернативы.

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Холодный борщ — он же свекольник, он же холодник — летнее блюдо, которое готовят в Беларуси, Польше, Литве и России. В основе та же свекла, но вместо горячего бульона — кефир или хлебный квас. Вкус супа получается кисловатый, насыщенный, а цвет, как и у борща, ярко-малиновый. Подавать его принято ледяным прямо из холодильника.

Рецепт холодного борща

Ингредиенты:

свекла среднего размера — 3 шт.

свежие огурцы — 2 шт.

редис — 6–8 шт.

яйца — 3 шт.

кефир — 500 мл

холодная вода — 300 мл

зеленый лук, укроп — по вкусу

лимонный сок — 1 ст. л.

соль — по вкусу

сметана — для подачи

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Способ приготовления:

Свеклу запеките в фольге при 190 градусах до мягкости, полностью остудите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, редис — тонкими полукружьями. Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте. Часть отложите для подачи. Лук и укроп мелко нарубите. Смешайте свеклу, огурцы, редис и зелень в глубокой миске. Залейте кефиром и холодной водой. Добавьте лимонный сок. Посолите, перемешайте. Уберите в холодильник минимум на час — суп должен хорошо настояться и охладиться. Подавайте с половинкой яйца и ложкой сметаны.

Кефир можно заменить холодным хлебным квасом. С ним вкус станет чуть кислее, как в традиционном белорусском рецепте. Некоторые добавляют немного горчицы или хрена для остроты. Если хочется очень-очень холодного супа подачи, положите в тарелку кубик льда прямо перед едой.

Холодный борщ хранится в холодильнике до двух суток и на второй день становится только вкуснее. Одна тарелка такого свекольника на обед спасет от самой знойной жары.

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