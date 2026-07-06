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Холодный борщ, который спасет в жару: простой рецепт

Катерина Саломе

В сильную жару меньше всего хочется горячего супа. Но что делать ярым фанатам борща? «Рамблер» предлагает рецепт его холодной альтернативы.

Рецепт холодного борща, который спасет в жару
© Olena Beisiuk/iStock.com

Холодный борщ — он же свекольник, он же холодник — летнее блюдо, которое готовят в Беларуси, Польше, Литве и России. В основе та же свекла, но вместо горячего бульона — кефир или хлебный квас. Вкус супа получается кисловатый, насыщенный, а цвет, как и у борща, ярко-малиновый. Подавать его принято ледяным прямо из холодильника.

Рецепт холодного борща

Ингредиенты:

  • свекла среднего размера — 3 шт.
  • свежие огурцы — 2 шт.
  • редис — 6–8 шт.
  • яйца — 3 шт.
  • кефир — 500 мл
  • холодная вода — 300 мл
  • зеленый лук, укроп — по вкусу
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • сметана — для подачи

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Способ приготовления:

  1. Свеклу запеките в фольге при 190 градусах до мягкости, полностью остудите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
  2. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, редис — тонкими полукружьями.
  3. Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте. Часть отложите для подачи.
  4. Лук и укроп мелко нарубите.
  5. Смешайте свеклу, огурцы, редис и зелень в глубокой миске.
  6. Залейте кефиром и холодной водой.
  7. Добавьте лимонный сок.
  8. Посолите, перемешайте.
  9. Уберите в холодильник минимум на час — суп должен хорошо настояться и охладиться.
  10. Подавайте с половинкой яйца и ложкой сметаны.

Кефир можно заменить холодным хлебным квасом. С ним вкус станет чуть кислее, как в традиционном белорусском рецепте. Некоторые добавляют немного горчицы или хрена для остроты. Если хочется очень-очень холодного супа подачи, положите в тарелку кубик льда прямо перед едой.

Холодный борщ хранится в холодильнике до двух суток и на второй день становится только вкуснее. Одна тарелка такого свекольника на обед спасет от самой знойной жары.

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