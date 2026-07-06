Разработан метод проверки подлинности меда по пыльцевому составу

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали методику определения ботанического происхождения меда на основе микроскопического пыльцевого анализа. Метод позволяет выявлять фальсификацию монофлорных сортов и устанавливать региональную принадлежность полифлорных образцов, рассказали «Газете.Ru» в СПбГУВМ.

© Magnific

Исследователи проанализировали 75 образцов цветочного меда пяти ботанических групп: гречишного, подсолнечникового, липового, лесного и лугового разнотравья. Образцы собраны непосредственно с пасек Московской, Ярославской, Воронежской, Тульской и Калужской областей в сезон 2025 года — по 15 образцов каждого типа.

Пыльцу извлекали методом центрифугирования, затем обрабатывали химическим способом для очистки и окрашивания. Под микроскопом для каждого образца анализировали не менее 500 пыльцевых зерен, определяя их видовую принадлежность и подсчитывая общее содержание на 10 граммов меда. Параллельно измеряли физико-химические показатели: массовую долю воды, кислотность, диастазное число, содержание гидроксиметилфурфураля (вещество содержится в меде) и удельную электропроводность. Отдельно оценивали цвет по шкале Пфунда, аромат, вкус и характер кристаллизации.

Пыльцевой анализ подтвердил заявленное ботаническое происхождение в 90,7% случаев. Монофлорным считается мед с долей доминирующей пыльцы от 45% — для гречишного и подсолнечникового. Для липового порог снижен до 30%: липа дает мало пыльцы, и применять к ней общий критерий некорректно. Это расхождение с действующим ГОСТ 19792-2017 авторы считают принципиальным и предлагают учесть его при актуализации стандарта.

Каждый сорт имел узнаваемые цвет, вкус и аромат. Гречишный мед — темно-янтарный, 138 мм по шкале Пфунда, с интенсивным пряным ароматом и терпким вкусом, быстро кристаллизуется в мелкозернистую массу. Подсолнечниковый — светло-янтарный, 78 мм, мягкий и сладкий, с крупными кристаллами. Липовый — почти бесцветный, 42 мм, с мятными нотами в аромате и легкой горчинкой в послевкусии, кристаллизуется медленно. Полифлорные меды — лесное и луговое разнотравье — варьировали от светло- до темно-янтарного в зависимости от состава пыльцевого спектра.

Метод работает и для географической идентификации полифлорного меда: пыльца вереска в составе образца указывает на вересковые угодья, пыльца дуба — на лесные массивы конкретных регионов. Авторы рассчитывают, что результаты помогут обновить национальные и международные стандарты качества меда и станут инструментом в борьбе с фальсификатом — одной из острых проблем российского рынка продуктов пчеловодства.