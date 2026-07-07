Роскачество предупредило об опасной посуде для маринования шашлыка

Выбор ёмкости для маринования шашлыка влияет не только на вкус, но и на безопасность блюда. Эксперты Роскачества в беседе с Life.ru назвали материалы, которые лучше не использовать.

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Идеальным вариантом для маринования специалисты называют стеклянную, керамическую и эмалированную посуду. Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами, содержащимися в маринаде — лимонном соке, уксусе или кефире, — и не выделяют вредных веществ даже при длительном контакте.

Между тем не рекомендуется использовать алюминиевую и медную посуду, а также эмалированные миски с повреждённым покрытием. Алюминий под действием кислот разрушается, и оксидная плёнка переходит в маринад, придавая мясу металлический привкус. Медь окисляется, ускоряя потерю витамина С и изменяя структуру белка. Оцинкованные вёдра тоже не подходят — они выделяют цинк, а чугунная посуда без покрытия может добавить горечь из-за пор, в которых задерживаются остатки предыдущих блюд.

С пластиковыми контейнерами стоит быть осторожными даже при наличии маркировки «для пищевых продуктов». Кислоты и жиры могут вызывать миграцию токсичных компонентов из дешёвых материалов, особенно при комнатной температуре. При выборе пластика эксперты советуют обращать внимание на полипропилен — маркировку PP с цифрой 5 в треугольнике.