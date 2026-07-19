Зачем опытные хозяйки забивают бутылки укропом

Зачастую укроп смерзается в плоскую лепешку, которую не разломить без ножа. Поэтому опытные хозяйки используют секретный способ. Подробнее — в материале «Рамблера».

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В чем суть метода?

Измельченный укроп плотно набивают в сухую пластиковую бутылку и убирают в морозилку. Из-за плотной набивки и формы бутылки замерзший укроп не слипается в один монолит, а остается рассыпчатым. Достаточно постучать по бутылке или слегка помять, и нужное количество зелени легко высыпется через горлышко. А оставшийся укроп перед возвращением в морозилку даже не успеет оттаять.

Почему бутылка, а не пакет?

В обычном пакете или контейнере укроп замерзает одной плоской массой. Чтобы отделить нужное количество, приходится отламывать куски или ждать, пока зелень частичного оттает. За это время зелень успевает намокнуть и потерять аромат. Бутылка тем временем решает сразу обе проблемы: форма емкости сохраняет сыпучесть, а плотная крышка защищает от посторонних запахов морозилки.

Какие травы лучше замораживать, а какие — сушить

Как подготовить укроп?

Главное условие — зелень должна быть абсолютно сухой. Укроп моют заранее, раскладывают на бумажном полотенце и дают полностью обсохнуть. Если убрать в бутылку влажную зелень, она смерзнется в единый ком. Лучше всего мыть укроп с вечера и замораживать на следующий день.

Затем зелень мелко рубят и начинают набивать в сухую бутылку небольшими порциями, утрамбовывая каждую ложкой или карандашом. Чем плотнее набита бутылка, тем лучше укроп сохраняет рассыпчатость при заморозке.

Какую бутылку выбрать?

Лучше всего подходят небольшие бутылки от воды объемом 0,5 или 1 литр — они не занимают много места. Бутылку обязательно надо тщательно вымыть и высушить изнутри. Остатки влаги на стенках сведут на нет всю работу.

Сколько хранится укроп?

В морозилке при стабильной температуре укроп в бутылке сохраняет вкус и аромат до 12 месяцев. Это значит, что заготовленного в июле укропа хватит на весь год вплоть до следующего лета.

Что еще замораживают этим способом?

Тот же метод работает с петрушкой, зеленым луком, базиликом и кинзой. Можно делать смеси: нарубить несколько видов зелени, перемешать и набить в одну бутылку. Такая смесь удобна для супов и вторых блюд, когда нужна не одна трава, а сразу несколько.

Единственное, что не стоит замораживать этим способом — листья салата и шпинат. Они слишком нежные и после заморозки превращаются в кашу вне зависимости от метода хранения.

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