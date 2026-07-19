У некоторых продуктов за ночь при низкой температуре меняется химический состав. Благодаря этому к утру они становятся заметно полезнее, чем были сразу после приготовления. Какие продукты становятся полезнее после ночи в холодильнике, читайте в материале «Рамблера».

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Что происходит с едой в холодильнике?

Все дело в резистентном крахмале. Когда крахмалистые продукты варят, структура вещества разрушается и становится легко усваиваемой. Но при охлаждении часть этого крахмала перестраивается и превращается в резистентный, то есть устойчивый к перевариванию. В итоге организм не расщепляет его в тонком кишечнике, а значит, он доходит до толстого кишечника и питает полезные бактерии. Это улучшает состав микробиома, снижает гликемический индекс блюда и уменьшает количество усвояемых калорий.

1. Рис и макароны

Один из самых изученных примеров. Вареный рис, остывший в холодильнике за ночь, содержит значительно больше резистентного крахмала, чем свежеприготовленный. То же самое касается макарон. Исследования показывают, что гликемический индекс вчерашних макарон ниже, чем только что сваренных. Разогревать такие блюда можно, но после повторного нагрева часть полезного крахмала снова переходит в усваиваемую форму. Поэтому холодный рис или вчерашние макароны полезнее горячего гарнира.

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2. Картофель

Тот же механизм работает и с вареным картофелем. Горячая картошка имеет высокий гликемический индекс, но после охлаждения в холодильнике он существенно снижается. Вареный или запеченный картофель, пролежавший ночь в холоде, содержит больше резистентного крахмала и мягче влияет на уровень сахара в крови. Это особенно важно для тех, кто следит за гликемической нагрузкой рациона.

3. Бобовые

Чечевица, фасоль и нут после приготовления и охлаждения также накапливают резистентный крахмал. Кроме того, охлаждение помогает снизить содержание некоторых антинутриентов, которые мешают усвоению минералов. Вареные бобовые, простоявшие ночь в холодильнике, переносятся пищеварением легче, чем свежеприготовленные.

4. Овсянка

Овес, замоченный в холодной воде или кефире на ночь, отличается от обычной горячей каши. За время замачивания в нем увеличивается содержание бета-глюканов, которые снижают уровень холестерина, и резистентного крахмала. Ферменты в зерне частично расщепляют фитиновую кислоту, которая в обычной каше мешает усвоению железа и цинка. В результате холодная ночная овсянка питательнее и легче усваивается, чем та, что сварена за пятнадцать минут до завтрака с утра.

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