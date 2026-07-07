В Минпромторге рассказали о внесении сотни блюд в ГОСТ на русскую кухню

133 рецептуры уже согласованы.

© РИА Новости

Над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара, заявил замглавы ведомства Роман Чекушов.

«Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно, исторически относятся к русской кухне. Мы не знали, какое количество их будет, и не ограничивали наших рестораторов, историков и поваров», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Замминистра отметил, что работа над брендом будет завершена в «какое-то обозримое время», а задача государства — обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом.