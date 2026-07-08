Нутрициолог дал совет, в каком порядке набирать еду на шведском столе

Главная ошибка — желание попробовать всё сразу, что часто заканчивается неприятными последствиями. Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru рассказала, как правильно собрать тарелку на шведском столе, чтобы избежать переедания и проблем с желудком.

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Эксперт рекомендует заполнять тарелку сначала овощами — они создают объём, насыщают организм клетчаткой и помогают контролировать порции. Следующим шагом должен стать источник белка: рыба, курица, индейка, мясо, яйца или морепродукты. Это основа, которая обеспечивает длительную сытость без перегрузки пищеварения.

В качестве гарнира Яблокова посоветовала выбирать продукты со сложными углеводами — рис, крупы или картофель, но предостерегла от сочетания нескольких видов таких гарниров в одной порции. Также нутрициолог призвала не забывать о питьевом режиме: нужно заменять сладкие напитки на воду, чай или кофе и ограничить жареную, жирную и копчёную пищу.