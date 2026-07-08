Перечислены правила жарки шашлыка

Согласно правилам противопожарного режима, готовить шашлык допустимо только в специально отведенных для этого местах, напомнили в Роскачестве. В беседе с «Лентой.ру» специалисты раскрыли недопустимые для жарки мяса зоны.

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Собеседники «Ленты.ру» отметили, что к разрешенным зонам относятся специально оборудованные городские площадки, расположенные, как правило, в крупных парках. Также допустимо готовить шашлык во дворе частного дома или садового участка.

Что касается побережья рек или озер, то без специально оборудованного места для разведения костра устраивать пикник нельзя, сообщили специалисты.

«Однозначно не разрешается жарить шашлыки во дворах жилых домов и в гаражах. Кроме того, категорически запрещается разведение огня для шашлыков на балконах, крышах, чердаках жилых домов, на террасах и верандах частных домов, — пресс-служба Роскачества, — Строгие законодательные требования связаны со случаями пожаров, которые нередко возникают из-за неправильного разведения костров. Чтобы место для костра считалось оборудованным, необходима яма не менее 30 сантиметров глубиной и не более метра в диаметре. Для установки гриля или мангала подойдет ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном».

Также эксперты добавили, что зона барбекю должна находиться как минимум в пяти метрах от дома, а между ней и жилым зданием не должно быть мусора или других строений.

«Основная цель требований — исключить распространение огня и оседание пепла на соседних объектах, которые могут загореться. В радиусе двух метров от ямы не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы», — заключили они.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева предупредила, что регулярное употребление шашлыка может серьезно навредить здоровью, особенно если речь идет о жирном красном мясе.