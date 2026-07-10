Как выбрать ранний арбуз

Ранние арбузы уже появились на прилавках. Однако не все знают, что слишком красивая ягода может таить опасность. Диетолог-нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, как выбрать правильный арбуз без риска для здоровья.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, ранние арбузы употреблять в пищу можно, но следует избегать плодов, которые выглядят сверхспелыми. Слишком яркие экземпляры с сухим хвостиком, напоминающие поздние сорта, могут указывать на нарушение условий выращивания или хранения.

Кованова назвала несколько признаков безопасного арбуза:

кожура должна быть плотной, без дефектов — трещин, вмятин или надрезов;

ровный цвет, жёлтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые — повод отказаться от покупки;

запах — если плод издаёт резкий кисловатый аромат, брать его не стоит;

температура — арбуз не должен быть горячим на ощупь: хранение на солнце ускоряет порчу.

Особую осторожность стоит проявить при разрезании. Если мякоть резко темнеет или начинает пениться, такой арбуз опасно есть, предупредила диетолог.