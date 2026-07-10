Какие ягоды нужно успеть собрать в июле

Начало июля — время для сбора созревших ягод на дачном участке. Какие из них стоит собрать и заморозить уже сейчас, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

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По ее словам, в начале июля созревают:

черная и красная смородина;

малина;

клубника;

крыжовник;

голубика.

«Все эти ягоды можно собрать, промыть холодной водой и заморозить при температуре около минус 16 градусов. Такой вариант хранения позволяет удержать в плодах почти все полезные свойства, витамины и минералы», — сообщила Ганичкина.

Однако в смородине при заморозке быстро разрушается витамин C, предупредила эксперт.

«Поскольку сразу после сбора в ней начинаются процессы окисления, каждый час ягода становится менее полезной. Поэтому ее желательно заморозить в первые сутки. Если сделать это позднее, она постепенно утратит аскорбиновую кислоту», — пояснила Ганичкина.

Замороженные ягоды могут храниться 12 месяцев. Но лучше съесть их в течение зимы, поскольку летом будет новый урожай, заключила эксперт.

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