Неожиданный ингредиент, который сделает окрошку вкуснее

Большинство хозяек делают окрошку примерно одинаково. В кефир или квас крошат привычные ингредиенты, лишь немного меняя пропорции. Но вкус от этого сильно не меняется. Однако «Рамблер» знает секрет — в этой статье вы узнаете про ингредиент, который сделает окрошку вкуснее.

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Что это за ингредиент?

Речь идет о горчице. Но ее нужно есть не вприкуску, а именно вмешивать в суп. Именно так заправляли окрошку в дореволюционных русских рецептах. Горчица убирает ощущение водянистости, которое бывает у окрошки на квасе, и собирает все вкусы в одно целое.

Как правильно ее добавлять?

Если просто налить горчицу в кастрюлю, она не разойдется равномерно и будет попадаться горькими кусками. Поэтому ее нужно соединить с желтком.

Яйца отварите вкрутую и разделите на белки и желтки.

Желтки разомните вилкой, добавьте чайную ложку горчицы, щепотку соли и немного сахара по вкусу.

Все разотрите до однородной пасты.

Затем постепенно влейте немного кваса или кефира и размешайте.

Белки нарежьте и добавьте в суп вместе с остальными ингредиентами.

В желтке есть лецитин, природный эмульгатор. Он связывает жир горчицы с жидкой основой так же, как работает в майонезе. В итоге горчица расходится по всему супу равномерно, и каждая ложка получается одинаковой по вкусу. Сама горчица добавляет легкую горчинку и остроту, которая балансирует кислоту кваса.

Тем, кто не любит слишком острое, подойдет дижонская. Любителям покрепче лучше взять обычную русскую.

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Что еще добавляют в основу?

Похожим образом работает рецепт с тертым хреном. Чайную ложку добавьте в квас или кефир и дайте настояться десять минут до того, как залить им ингредиенты. Хрен дает ощутимую остроту и свой характерный привкус, которого в обычной окрошке нет.

Также стоит попробовать огуречный рассол. Добавьте в квас пару столовых ложек рассола от соленых, не маринованных овощей. Он усиливает кислинку без резкой уксусной ноты.

Если окрошка на кефире кажется пресной, попробуйте развести его минеральной водой один к одному и добавить немного яблочного уксуса или лимонного сока. Получится тот баланс кислоты и легкости, который обычно дает хороший квас. Горчица с желтком хорошо сочетается с любой жидкой основой.

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