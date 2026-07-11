Эксперт объяснил, как отличить качественный шоколад от подделки

Тёмный шоколад считается одним из самых полезных десертов. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина в беседе с «Чемпионатом» рассказала, на что обращать внимание при покупке и сколько можно съедать без вреда для здоровья.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, настоящий тёмный шоколад должен содержать 40% и более общего сухого остатка какао, в том числе не менее 20% масла какао. Какао-бобы — природный суперфуд: они богаты антиоксидантами, магнием, железом, медью, цинком, калием, витаминами A, B, E и PP, а также клетчаткой и ценными аминокислотами, включая триптофан, лейцин, лизин, аргинин и глицин. Эти компоненты улучшают кровообращение, стимулируют мозговую активность, повышают настроение и укрепляют иммунитет.

Даже полезный продукт требует умеренности. Дубровина рекомендует ограничиваться 30 граммами тёмного шоколада в день. Избыточное потребление грозит кариесом из-за содержащегося в продукте сахара. Что касается антистрессового эффекта, то шоколад действительно помогает снизить уровень стресса благодаря триптофану, магнию и флавоноидам, однако при клинической депрессии он бессилен.

При выборе шоколада эксперт советует не поддаваться на маркетинговые уловки и обращать внимание на три ключевых момента.

Простой состав. Ищите шоколад с коротким списком ингредиентов, где главные компоненты — тёртое какао, какао-масло и низкое содержание сахара в конце списка. Длинный перечень и сахар во главе состава — повод насторожиться.

Репутация производителя. Отдавайте предпочтение известным брендам, которые честно раскрывают информацию о своих ингредиентах и производственных процессах.

Стоимость шоколада. Качественный тёмный шоколад не бывает слишком дешёвым. Низкая цена часто указывает на компромиссы в составе.

Врач подчёркивает, что даже самые полезные продукты не универсальны. Например, кофеин в составе какао способен вызывать повышение артериального давления, поэтому людям с гипертонией стоит быть особенно осторожными.