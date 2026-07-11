Эксперт назвал три признака ненастоящего кваса

Летом спрос на квас взлетает, но на полках магазинов всё чаще встречается не традиционный напиток брожения, а его имитация — так называемый хлебный напиток. Семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru объяснила, как распознать подделку и не купить газировку под видом полезного кваса.

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Настоящий квас, по словам эксперта, получают путём двойного брожения — молочнокислого и спиртового. В основе — ржаной солод, мука, вода и сахар. Живые бактерии и дрожжи создают природную кислинку и естественные пузырьки. Такой напиток не только освежает, но и благотворно влияет на пищеварение.

Хлебный напиток, напротив, брожения не проходит. Это, по сути, сладкая газировка с ароматизаторами: вода, сахар, лимонная кислота, колер и экстракт квасного сусла для запаха.

«Пользы — ноль», — резюмирует Шипарева.

Как отличить одно от другого? Нутрициолог советует обращать внимание на три маркера на упаковке.