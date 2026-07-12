В Роспотребнадзоре дали пять советов по выбору и хранению рыбы

Рыба - полезный продукт: в ней много белка, омега-3, витаминов и минералов. Но если хранить ее неправильно, она быстро испортится. Роспотребнадзор дал несколько простых советов, как выбрать свежую и безопасную рыбу. Они опубликованы в канале ведомств в Макс.

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Во-первых, рекомендуется смотреть на внешний вид и запах. Свежая рыба пахнет водой или морем - ничего кислого! Глаза рыбы должны быть ясные, выпуклые и блестящие. Жабры - ярко-красные или розовые, а не серые, бурые или зеленоватые. Чешуя - блестящая и плотная. Нажмите пальцем на тушку: вмятина должна быстро исчезнуть.

Во-вторых, если берете рыбу в упаковке, проверьте ее целостность. Не должно быть следов обветривания. Цвет - ровный, без белых пятен (так называемой снежной шубы у замороженной рыбы).

В-третьих, покупайте рыбу только там, где положено, - в магазинах с холодильным оборудованием или на официальных рынках.

В-четвертых, внимательно читайте этикетку. На ней должны быть написаны: название продукта, место, где выловлена рыба или страна-производитель, дата изготовления и упаковки, срок годности и как хранить.

И в-пятых, если упаковка повреждена, вздута или на ней есть следы жидкости - не берите такую рыбу.

Дома рекомендуется хранить рыбу строго по условиям, указанным на этикетке.