Как за одну минуту убрать горечь из огурцов

Есть способ убрать горечь за минуту прямо перед нарезкой, не снимая кожуры. Подробнее — в материале «Рамблера».

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Откуда берется горечь?

За горький вкус в огурцах отвечает вещество кукурбитацин. Оно вырабатывается в растении при стрессе — в жару, при нехватке воды или слишком резких перепадах полива. Больше всего кукурбитацина скапливается у плодоножки и в кожице. В мякоти его значительно меньше. Именно это и позволяет быстро от него избавиться.

Как убрать горечь?

Отрежьте кончик огурца со стороны плодоножки — примерно сантиметр. Возьмите отрезанный кусочек срезом вниз и начните натирать им торец огурца круговыми движениями. Через несколько секунд на поверхности появится белая пена. Это и есть кукурбитацин, выходящий вместе с соком. Продолжайте тереть одну-две минуты, пока пена не перестанет выделяться. Смойте ее под водой и нарежьте огурец как обычно.

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Почему это работает?

Механическое трение разрушает клетки у среза и заставляет сок вытекать наружу. Вместе с соком выходит и кукурбитацин. Белая пена — это не что иное, как концентрированный горький сок. Чем обильнее она выделяется, тем горче был огурец изначально.

Что важно учесть?

Метод хорошо работает с умеренно горькими огурцами. Если огурец горький насквозь и горечь чувствуется даже в середине, натирание поможет только частично. В таком случае лучше срезать кожицу по всей длине и дополнительно подержать нарезанные ломтики в холодной подсоленной воде десять минут.

Кончик со стороны хвостика горчит меньше, поэтому его можно не отрезать. Но если огурец очень горький, лучше убрать оба конца.

Опасно ли есть горькие огурцы?

Небольшая горечь безвредна. Но если он очень горький, употреблять его не стоит. Высокая концентрация кукурбитацина вызывает тошноту, боль в животе и расстройство пищеварения. Это редкость, но случается. Поэтому, если готовое блюдо горькое настолько, что его неприятно есть, лучше не доедать.

Как выбрать огурец без горечи?

На рынке или в магазине стоит выбирать плоды с тонкой кожицей и ровным зеленым цветом без желтых пятен. Желтизна у основания говорит о том, что огурец перезрел и, скорее всего, горький. Мелкобугорчатые сорта с черными шипами обычно горчат меньше, чем крупнобугорчатые с белыми.

На даче горечь появляется чаще всего в жаркие и засушливые периоды. Регулярный полив и притенение грядок в полуденную жару заметно снижают содержание кукурбитацина в огурцах.

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