Что приготовить за один вечер из ведра огурцов

В разгар сезона огурцы продают за копейки, и многие хозяйки ломают голову, что из них приготовить. «Рамблер» собрал список из пяти простых блюд, которые которые можно из них буквально за один вечер — без закаточной машинки и стерилизации банок.

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1. Огуречный лимонад

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.

лимон — 1 шт.

свежая мята — несколько веточек

газированная вода — 1 л

мед или сахарный сироп — по вкусу

Способ приготовления:

Огурец нарежьте тонкими кольцами, лимон дольками. Мяту слегка разомните руками. Сложите все в кувшин и залейте холодной минералкой. Добавьте мед или сироп по вкусу. Уберите в холодильник на 30 минут.

2. Пирог с огурцами

Ингредиенты (тесто):

кефир — 200 мл

яйца — 2 шт.

мука — 250 г

растительное масло — 3 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — 0,5 ч. л.

Ингредиенты (начинка):

свежие огурцы — 4 шт. (около 400 г)

яйца вареные — 3 шт.

зеленый лук — небольшой пучок

укроп — небольшой пучок

масло сливочное — 30 г

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут. Хорошо отожмите через полотенце. Вареные яйца нарубите, лук и укроп мелко нарежьте. Смешайте огурцы, яйца и зелень. Добавьте кусочки масла, поперчите. Для теста взбейте яйца с кефиром и маслом. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте. Вылейте половину теста в смазанную форму. Распределите начинку. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.

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3. Огурцы по-корейски

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг

соль — 1 ч. л.

растительное масло — 3 ст. л.

уксус 9% — 2 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

молотый кориандр — 0,5 ч. л.

репчатый лук — 1 шт.

острый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте тонкими полукольцами, посолите и оставьте на 20 минут. Отожмите выделившийся сок. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте масло, уксус, сахар, измельченный чеснок, кориандр и перец. Залейте огурцы заправкой и добавьте лук. Уберите в холодильник до следующего дня.

4. Холодный суп

Ингредиенты:

огурцы — 500 г

кефир — 500 мл

чеснок — 1–2 зубчика

укроп — небольшой пучок

лимонный сок — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте и сложите в блендер. Добавьте кефир, чеснок, укроп, лимонный сок и соль. Пробейте до однородности. Попробуйте и при необходимости досолите. Уберите в холодильник на 30 минут. Подавайте очень холодным.

5. Цацики

Ингредиенты:

огурцы — 2 шт. (около 300 г)

густой йогурт или сметана — 300 г

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

укроп или мята — небольшой пучок

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы натрите на крупной терке. Переложите на полотенце и тщательно отожмите влагу. Смешайте с йогуртом или сметаной. Добавьте измельченный чеснок, масло и нарубленную зелень. Посолите, перемешайте и уберите в холодильник на 20 минут.

6. Малосольные огурцы в пакете

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг

соль крупная — 1,5 ч. л.

сахар — 0,5 ч. л.

чеснок — 2 зубчика

укроп — небольшой пучок

черный перец горошком — 5–6 шт.

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте вдоль на четыре части. Сложите в плотный пакет. Добавьте соль, сахар, измельченный чеснок, укроп и перец. Завяжите пакет и хорошо встряхните. Уберите в холодильник на три–четыре часа.

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