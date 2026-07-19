Что приготовить за один вечер из ведра огурцов
В разгар сезона огурцы продают за копейки, и многие хозяйки ломают голову, что из них приготовить. «Рамблер» собрал список из пяти простых блюд, которые которые можно из них буквально за один вечер — без закаточной машинки и стерилизации банок.
1. Огуречный лимонад
Ингредиенты:
- огурец — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
- свежая мята — несколько веточек
- газированная вода — 1 л
- мед или сахарный сироп — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурец нарежьте тонкими кольцами, лимон дольками.
- Мяту слегка разомните руками.
- Сложите все в кувшин и залейте холодной минералкой.
- Добавьте мед или сироп по вкусу.
- Уберите в холодильник на 30 минут.
2. Пирог с огурцами
Ингредиенты (тесто):
- кефир — 200 мл
- яйца — 2 шт.
- мука — 250 г
- растительное масло — 3 ст. л.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — 0,5 ч. л.
Ингредиенты (начинка):
- свежие огурцы — 4 шт. (около 400 г)
- яйца вареные — 3 шт.
- зеленый лук — небольшой пучок
- укроп — небольшой пучок
- масло сливочное — 30 г
- соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут. Хорошо отожмите через полотенце.
- Вареные яйца нарубите, лук и укроп мелко нарежьте.
- Смешайте огурцы, яйца и зелень. Добавьте кусочки масла, поперчите.
- Для теста взбейте яйца с кефиром и маслом. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
- Вылейте половину теста в смазанную форму. Распределите начинку.
- Залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.
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3. Огурцы по-корейски
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг
- соль — 1 ч. л.
- растительное масло — 3 ст. л.
- уксус 9% — 2 ст. л.
- сахар — 1 ст. л.
- чеснок — 3 зубчика
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.
- репчатый лук — 1 шт.
- острый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте тонкими полукольцами, посолите и оставьте на 20 минут.
- Отожмите выделившийся сок.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.
- Смешайте масло, уксус, сахар, измельченный чеснок, кориандр и перец.
- Залейте огурцы заправкой и добавьте лук.
- Уберите в холодильник до следующего дня.
4. Холодный суп
Ингредиенты:
- огурцы — 500 г
- кефир — 500 мл
- чеснок — 1–2 зубчика
- укроп — небольшой пучок
- лимонный сок — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте и сложите в блендер.
- Добавьте кефир, чеснок, укроп, лимонный сок и соль.
- Пробейте до однородности.
- Попробуйте и при необходимости досолите.
- Уберите в холодильник на 30 минут. Подавайте очень холодным.
5. Цацики
Ингредиенты:
- огурцы — 2 шт. (около 300 г)
- густой йогурт или сметана — 300 г
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 2 ст. л.
- укроп или мята — небольшой пучок
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы натрите на крупной терке.
- Переложите на полотенце и тщательно отожмите влагу.
- Смешайте с йогуртом или сметаной.
- Добавьте измельченный чеснок, масло и нарубленную зелень.
- Посолите, перемешайте и уберите в холодильник на 20 минут.
6. Малосольные огурцы в пакете
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг
- соль крупная — 1,5 ч. л.
- сахар — 0,5 ч. л.
- чеснок — 2 зубчика
- укроп — небольшой пучок
- черный перец горошком — 5–6 шт.
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте вдоль на четыре части.
- Сложите в плотный пакет.
- Добавьте соль, сахар, измельченный чеснок, укроп и перец.
- Завяжите пакет и хорошо встряхните.
- Уберите в холодильник на три–четыре часа.
Ранее мы писали, как сделать огурцы хрустящими.