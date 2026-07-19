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Что приготовить за один вечер из ведра огурцов

Катерина Саломе

В разгар сезона огурцы продают за копейки, и многие хозяйки ломают голову, что из них приготовить. «Рамблер» собрал список из пяти простых блюд, которые которые можно из них буквально за один вечер — без закаточной машинки и стерилизации банок.

Что приготовить за один вечер из ведра огурцов
© Pavel Starikov/iStock.com

1. Огуречный лимонад

Ингредиенты:

  • огурец — 1 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • свежая мята — несколько веточек
  • газированная вода — 1 л
  • мед или сахарный сироп — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурец нарежьте тонкими кольцами, лимон дольками.
  2. Мяту слегка разомните руками.
  3. Сложите все в кувшин и залейте холодной минералкой.
  4. Добавьте мед или сироп по вкусу.
  5. Уберите в холодильник на 30 минут.

2. Пирог с огурцами

Ингредиенты (тесто):

  • кефир — 200 мл
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 250 г
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — 0,5 ч. л.

Ингредиенты (начинка):

  • свежие огурцы — 4 шт. (около 400 г)
  • яйца вареные — 3 шт.
  • зеленый лук — небольшой пучок
  • укроп — небольшой пучок
  • масло сливочное — 30 г
  • соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурцы натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут. Хорошо отожмите через полотенце.
  2. Вареные яйца нарубите, лук и укроп мелко нарежьте.
  3. Смешайте огурцы, яйца и зелень. Добавьте кусочки масла, поперчите.
  4. Для теста взбейте яйца с кефиром и маслом. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
  5. Вылейте половину теста в смазанную форму. Распределите начинку.
  6. Залейте оставшимся тестом.
  7. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.

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3. Огурцы по-корейски

Ингредиенты:

  • огурцы — 1 кг
  • соль — 1 ч. л.
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • уксус 9% — 2 ст. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • чеснок — 3 зубчика
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • острый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами, посолите и оставьте на 20 минут.
  2. Отожмите выделившийся сок.
  3. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Смешайте масло, уксус, сахар, измельченный чеснок, кориандр и перец.
  5. Залейте огурцы заправкой и добавьте лук.
  6. Уберите в холодильник до следующего дня.

4. Холодный суп

Ингредиенты:

  • огурцы — 500 г
  • кефир — 500 мл
  • чеснок — 1–2 зубчика
  • укроп — небольшой пучок
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте и сложите в блендер.
  2. Добавьте кефир, чеснок, укроп, лимонный сок и соль.
  3. Пробейте до однородности.
  4. Попробуйте и при необходимости досолите.
  5. Уберите в холодильник на 30 минут. Подавайте очень холодным.

5. Цацики

Ингредиенты:

  • огурцы — 2 шт. (около 300 г)
  • густой йогурт или сметана — 300 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • укроп или мята — небольшой пучок
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурцы натрите на крупной терке.
  2. Переложите на полотенце и тщательно отожмите влагу.
  3. Смешайте с йогуртом или сметаной.
  4. Добавьте измельченный чеснок, масло и нарубленную зелень.
  5. Посолите, перемешайте и уберите в холодильник на 20 минут.

6. Малосольные огурцы в пакете

Ингредиенты:

  • огурцы — 1 кг
  • соль крупная — 1,5 ч. л.
  • сахар — 0,5 ч. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • укроп — небольшой пучок
  • черный перец горошком — 5–6 шт.

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте вдоль на четыре части.
  2. Сложите в плотный пакет.
  3. Добавьте соль, сахар, измельченный чеснок, укроп и перец.
  4. Завяжите пакет и хорошо встряхните.
  5. Уберите в холодильник на три–четыре часа.

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