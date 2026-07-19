Пироги, которые нужно успеть приготовить в июле

Июль радует нас вишней, малиной, смородиной, крыжовником, редисом и кабачками. И их сезон не длится бесконечно, поэтому нужно успеть сполна насладиться ими. В этой статье «Рамблер» собрал пироги с этими ягодами и овощами.

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1. Пирог с белой смородиной

Ингредиенты для теста:

мука — 200 г

масло сливочное холодное — 100 г

сахар — 2 ст. л.

яйца — 1 шт.

соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

белая смородина — 400 г

яйца — 2 шт.

сметана — 150 г

сахар — 150 г

крахмал — 1 ст. л.

ваниль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте одно яйцо и сахар, замесите тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте и выложите в форму с бортиками, сформируйте края. Проколите вилкой. Для заливки взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, крахмал и ваниль, перемешайте. Выложите смородину на основу и залейте яичной смесью. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут. Начинка должна схватиться и слегка подрумяниться.

2. Пирог с редиской и творогом

Ингредиенты для теста:

мука — 250 г

масло сливочное холодное — 125 г

яйцо — 1 шт.

вода холодная — 2–3 ст. л.

соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

редис — 300 г

творог — 300 г

яйца — 2 шт.

зеленый лук — небольшой пучок

укроп — небольшой пучок

чеснок — 1 зубчик

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Редис нарежьте тонкими кружками, посолите и оставьте на десять минут. Отожмите. Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо, воду и соль. Замесите тесто и уберите в холодильник на 20 минут. Творог смешайте с яйцами, измельченным чесноком, нарезанным луком и укропом. Посолите и поперчите. Добавьте редис в творожную смесь и перемешайте. Тесто раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку. Выпекайте при 180 градусах 35 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу остыть и подавайте к столу.

3. Пирог с малиной и миндальным кремом

Ингредиенты для теста:

мука — 180 г

масло сливочное холодное — 90 г

сахарная пудра — 2 ст. л.

яйцо — 1 шт.

соль — щепотка

Ингредиенты для начинки

масло сливочное мягкое — 100 г

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

миндальная мука — 100 г

ваниль — 0,5 ч. л.

малина — 300 г

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Способ приготовления:

Тесто замесите из муки, масла, пудры, яйца и соли. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте и выложите в форму с бортиками. Проколите вилкой. Для крема взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному, затем миндальную муку и ваниль. Выложите крем на основу ровным слоем. Утопите малину в крем по всей поверхности. Выпекайте при 180 градусах 35 минут до золотистого цвета крема.

4. Кабачковый пирог с козьим сыром и тимьяном

Ингредиенты для теста:

мука — 200 г

масло сливочное холодное — 100 г

яйцо — 1 шт.

вода холодная — 2 ст. л.

соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

кабачки молодые — 2 шт. (около 400 г)

козий сыр или фета — 150 г

яйца — 2 шт.

сливки — 100 мл

чеснок — 2 зубчика

тимьян — 1 ч. л.

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо и воду, замесите тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Кабачки нарежьте тонкими кружками, посолите и оставьте на десять минут. Хорошо отожмите. Тесто раскатайте, выложите в форму с бортиками и проколите вилкой. Выпекайте основу при 190 градусах десять минут. Яйца взбейте со сливками. Добавьте измельченный чеснок, тимьян, соль и перец. Выложите кабачки на основу, покрошите козий сыр и залейте яичной смесью. Выпекайте еще 25–30 минут до золотистой корочки.

5. Пирог с крыжовником и имбирем

Ингредиенты для теста:

мука — 250 г

масло сливочное холодное — 125 г

сахар — 2 ст. л.

яйцо — 1 шт.

соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

крыжовник — 500 г

сахар — 150 г

крахмал — 2 ст. л.

молотый имбирь — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Муку, сахар и соль смешайте. Добавьте холодное масло кусками и перетрите в крошку. Добавьте яйцо, замесите тесто, разделите на две части и уберите в холодильник на 30 минут. Крыжовник проколите зубочисткой. Смешайте с сахаром, крахмалом, имбирем и лимонным соком. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку. Раскатайте вторую часть теста, накройте пирог и защипните края. Сделайте несколько надрезов на крышке и смажьте яйцом. Выпекайте при 190 градусах 40–45 минут.

6. Пирог с вишней и шоколадом

Ингредиенты для теста:

мука — 180 г

какао — 3 ст. л.

сахар — 150 г

масло сливочное — 100 г

яйца — 2 шт.

разрыхлитель — 1 ч. л.

молоко — 100 мл

Ингредиенты для начинки:

вишня без косточек — 400 г

сахар — 80 г

темный шоколад — 50 г

Способ приготовления:

Вишню засыпьте сахаром и оставьте на 30 минут. Выделившийся сок слейте. Масло и сахар взбейте. Добавьте яйца по одному. Всыпьте муку, какао и разрыхлитель. Влейте молоко и перемешайте. Вылейте тесто в форму. Выложите вишню и посыпьте тертым шоколадом. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.

Также напоминаем, что ягоды для пирогов можно заготовить впрок. Заморозьте смородину, малину, крыжовник и вишню, чтобы зимой использовать в выпечке без размораживания. Потребуется лишь заложить в начинку чуть больше крахмала, чтобы компенсировать лишний сок при оттаивании.

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