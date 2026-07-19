Пироги, которые нужно успеть приготовить в июле

Шесть пирогов, которые нужно успеть приготовить в июле
Июль радует нас вишней, малиной, смородиной, крыжовником, редисом и кабачками. И их сезон не длится бесконечно, поэтому нужно успеть сполна насладиться ими. В этой статье «Рамблер» собрал пироги с этими ягодами и овощами.
1. Пирог с белой смородиной
Ингредиенты для теста:
- мука — 200 г
- масло сливочное холодное — 100 г
- сахар — 2 ст. л.
- яйца — 1 шт.
- соль — щепотка
Ингредиенты для начинки:
- белая смородина — 400 г
- яйца — 2 шт.
- сметана — 150 г
- сахар — 150 г
- крахмал — 1 ст. л.
- ваниль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте одно яйцо и сахар, замесите тесто.
- Уберите в холодильник на 20 минут.
- Раскатайте и выложите в форму с бортиками, сформируйте края. Проколите вилкой.
- Для заливки взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, крахмал и ваниль, перемешайте.
- Выложите смородину на основу и залейте яичной смесью.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут. Начинка должна схватиться и слегка подрумяниться.
2. Пирог с редиской и творогом
Ингредиенты для теста:
- мука — 250 г
- масло сливочное холодное — 125 г
- яйцо — 1 шт.
- вода холодная — 2–3 ст. л.
- соль — щепотка
Ингредиенты для начинки:
- редис — 300 г
- творог — 300 г
- яйца — 2 шт.
- зеленый лук — небольшой пучок
- укроп — небольшой пучок
- чеснок — 1 зубчик
- соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Редис нарежьте тонкими кружками, посолите и оставьте на десять минут. Отожмите.
- Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо, воду и соль. Замесите тесто и уберите в холодильник на 20 минут.
- Творог смешайте с яйцами, измельченным чесноком, нарезанным луком и укропом. Посолите и поперчите.
- Добавьте редис в творожную смесь и перемешайте.
- Тесто раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку.
- Выпекайте при 180 градусах 35 минут до золотистой корочки.
- Дайте пирогу остыть и подавайте к столу.
3. Пирог с малиной и миндальным кремом
Ингредиенты для теста:
- мука — 180 г
- масло сливочное холодное — 90 г
- сахарная пудра — 2 ст. л.
- яйцо — 1 шт.
- соль — щепотка
Ингредиенты для начинки
- масло сливочное мягкое — 100 г
- сахар — 100 г
- яйца — 2 шт.
- миндальная мука — 100 г
- ваниль — 0,5 ч. л.
- малина — 300 г
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Способ приготовления:
- Тесто замесите из муки, масла, пудры, яйца и соли. Уберите в холодильник на 20 минут.
- Раскатайте и выложите в форму с бортиками. Проколите вилкой.
- Для крема взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному, затем миндальную муку и ваниль.
- Выложите крем на основу ровным слоем.
- Утопите малину в крем по всей поверхности.
- Выпекайте при 180 градусах 35 минут до золотистого цвета крема.
4. Кабачковый пирог с козьим сыром и тимьяном
Ингредиенты для теста:
- мука — 200 г
- масло сливочное холодное — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- вода холодная — 2 ст. л.
- соль — щепотка
Ингредиенты для начинки:
- кабачки молодые — 2 шт. (около 400 г)
- козий сыр или фета — 150 г
- яйца — 2 шт.
- сливки — 100 мл
- чеснок — 2 зубчика
- тимьян — 1 ч. л.
- соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо и воду, замесите тесто. Уберите в холодильник на 20 минут.
- Кабачки нарежьте тонкими кружками, посолите и оставьте на десять минут. Хорошо отожмите.
- Тесто раскатайте, выложите в форму с бортиками и проколите вилкой.
- Выпекайте основу при 190 градусах десять минут.
- Яйца взбейте со сливками. Добавьте измельченный чеснок, тимьян, соль и перец.
- Выложите кабачки на основу, покрошите козий сыр и залейте яичной смесью.
- Выпекайте еще 25–30 минут до золотистой корочки.
5. Пирог с крыжовником и имбирем
Ингредиенты для теста:
- мука — 250 г
- масло сливочное холодное — 125 г
- сахар — 2 ст. л.
- яйцо — 1 шт.
- соль — щепотка
Ингредиенты для начинки:
- крыжовник — 500 г
- сахар — 150 г
- крахмал — 2 ст. л.
- молотый имбирь — 1 ч. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Муку, сахар и соль смешайте. Добавьте холодное масло кусками и перетрите в крошку.
- Добавьте яйцо, замесите тесто, разделите на две части и уберите в холодильник на 30 минут.
- Крыжовник проколите зубочисткой. Смешайте с сахаром, крахмалом, имбирем и лимонным соком.
- Большую часть теста раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку.
- Раскатайте вторую часть теста, накройте пирог и защипните края.
- Сделайте несколько надрезов на крышке и смажьте яйцом.
- Выпекайте при 190 градусах 40–45 минут.
6. Пирог с вишней и шоколадом
Ингредиенты для теста:
- мука — 180 г
- какао — 3 ст. л.
- сахар — 150 г
- масло сливочное — 100 г
- яйца — 2 шт.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- молоко — 100 мл
Ингредиенты для начинки:
- вишня без косточек — 400 г
- сахар — 80 г
- темный шоколад — 50 г
Способ приготовления:
- Вишню засыпьте сахаром и оставьте на 30 минут. Выделившийся сок слейте.
- Масло и сахар взбейте. Добавьте яйца по одному.
- Всыпьте муку, какао и разрыхлитель. Влейте молоко и перемешайте.
- Вылейте тесто в форму. Выложите вишню и посыпьте тертым шоколадом.
- Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.
Также напоминаем, что ягоды для пирогов можно заготовить впрок. Заморозьте смородину, малину, крыжовник и вишню, чтобы зимой использовать в выпечке без размораживания. Потребуется лишь заложить в начинку чуть больше крахмала, чтобы компенсировать лишний сок при оттаивании.
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