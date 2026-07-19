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Шесть пирогов, которые нужно успеть приготовить в июле

Катерина Саломе

Июль радует нас вишней, малиной, смородиной, крыжовником, редисом и кабачками. И их сезон не длится бесконечно, поэтому нужно успеть сполна насладиться ими. В этой статье «Рамблер» собрал пироги с этими ягодами и овощами.

Пироги, которые нужно успеть приготовить в июле
© logdog7/iStock.com

1. Пирог с белой смородиной

Ингредиенты для теста:

  • мука — 200 г
  • масло сливочное холодное — 100 г
  • сахар — 2 ст. л.
  • яйца — 1 шт.
  • соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • белая смородина — 400 г
  • яйца — 2 шт.
  • сметана — 150 г
  • сахар — 150 г
  • крахмал — 1 ст. л.
  • ваниль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте одно яйцо и сахар, замесите тесто.
  2. Уберите в холодильник на 20 минут.
  3. Раскатайте и выложите в форму с бортиками, сформируйте края. Проколите вилкой.
  4. Для заливки взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, крахмал и ваниль, перемешайте.
  5. Выложите смородину на основу и залейте яичной смесью.
  6. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут. Начинка должна схватиться и слегка подрумяниться.

2. Пирог с редиской и творогом

Ингредиенты для теста:

  • мука — 250 г
  • масло сливочное холодное — 125 г
  • яйцо — 1 шт.
  • вода холодная — 2–3 ст. л.
  • соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • редис — 300 г
  • творог — 300 г
  • яйца — 2 шт.
  • зеленый лук — небольшой пучок
  • укроп — небольшой пучок
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Редис нарежьте тонкими кружками, посолите и оставьте на десять минут. Отожмите.
  2. Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо, воду и соль. Замесите тесто и уберите в холодильник на 20 минут.
  3. Творог смешайте с яйцами, измельченным чесноком, нарезанным луком и укропом. Посолите и поперчите.
  4. Добавьте редис в творожную смесь и перемешайте.
  5. Тесто раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку.
  6. Выпекайте при 180 градусах 35 минут до золотистой корочки.
  7. Дайте пирогу остыть и подавайте к столу.

3. Пирог с малиной и миндальным кремом

Ингредиенты для теста:

  • мука — 180 г
  • масло сливочное холодное — 90 г
  • сахарная пудра — 2 ст. л.
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — щепотка

Ингредиенты для начинки

  • масло сливочное мягкое — 100 г
  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • миндальная мука — 100 г
  • ваниль — 0,5 ч. л.
  • малина — 300 г

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Способ приготовления:

  1. Тесто замесите из муки, масла, пудры, яйца и соли. Уберите в холодильник на 20 минут.
  2. Раскатайте и выложите в форму с бортиками. Проколите вилкой.
  3. Для крема взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному, затем миндальную муку и ваниль.
  4. Выложите крем на основу ровным слоем.
  5. Утопите малину в крем по всей поверхности.
  6. Выпекайте при 180 градусах 35 минут до золотистого цвета крема.

4. Кабачковый пирог с козьим сыром и тимьяном

Ингредиенты для теста:

  • мука — 200 г
  • масло сливочное холодное — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • вода холодная — 2 ст. л.
  • соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • кабачки молодые — 2 шт. (около 400 г)
  • козий сыр или фета — 150 г
  • яйца — 2 шт.
  • сливки — 100 мл
  • чеснок — 2 зубчика
  • тимьян — 1 ч. л.
  • соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Муку перетрите с холодным маслом в крошку. Добавьте яйцо и воду, замесите тесто. Уберите в холодильник на 20 минут.
  2. Кабачки нарежьте тонкими кружками, посолите и оставьте на десять минут. Хорошо отожмите.
  3. Тесто раскатайте, выложите в форму с бортиками и проколите вилкой.
  4. Выпекайте основу при 190 градусах десять минут.
  5. Яйца взбейте со сливками. Добавьте измельченный чеснок, тимьян, соль и перец.
  6. Выложите кабачки на основу, покрошите козий сыр и залейте яичной смесью.
  7. Выпекайте еще 25–30 минут до золотистой корочки.

5. Пирог с крыжовником и имбирем

Ингредиенты для теста:

  • мука — 250 г
  • масло сливочное холодное — 125 г
  • сахар — 2 ст. л.
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • крыжовник — 500 г
  • сахар — 150 г
  • крахмал — 2 ст. л.
  • молотый имбирь — 1 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Муку, сахар и соль смешайте. Добавьте холодное масло кусками и перетрите в крошку.
  2. Добавьте яйцо, замесите тесто, разделите на две части и уберите в холодильник на 30 минут.
  3. Крыжовник проколите зубочисткой. Смешайте с сахаром, крахмалом, имбирем и лимонным соком.
  4. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму. Распределите начинку.
  5. Раскатайте вторую часть теста, накройте пирог и защипните края.
  6. Сделайте несколько надрезов на крышке и смажьте яйцом.
  7. Выпекайте при 190 градусах 40–45 минут.

6. Пирог с вишней и шоколадом

Ингредиенты для теста:

  • мука — 180 г
  • какао — 3 ст. л.
  • сахар — 150 г
  • масло сливочное — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • молоко — 100 мл

Ингредиенты для начинки:

  • вишня без косточек — 400 г
  • сахар — 80 г
  • темный шоколад — 50 г

Способ приготовления:

  1. Вишню засыпьте сахаром и оставьте на 30 минут. Выделившийся сок слейте.
  2. Масло и сахар взбейте. Добавьте яйца по одному.
  3. Всыпьте муку, какао и разрыхлитель. Влейте молоко и перемешайте.
  4. Вылейте тесто в форму. Выложите вишню и посыпьте тертым шоколадом.
  5. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.

Также напоминаем, что ягоды для пирогов можно заготовить впрок. Заморозьте смородину, малину, крыжовник и вишню, чтобы зимой использовать в выпечке без размораживания. Потребуется лишь заложить в начинку чуть больше крахмала, чтобы компенсировать лишний сок при оттаивании.

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