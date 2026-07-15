Названы главные тренды корпоративных подарков для любителей кофе

В ILLAN проанализировали ассортимент поставщиков и модные тенденции последних лет и подготовили исследование о росте интереса к кофейной продукции и аксессуарам. Целью такой аналитики стало определение круга мерча, который хорошо помогает отразить модную культуру и может быть востребован в корпоративном сегменте.

По итогам специалисты компании пришли к выводу, что интерес к кофейной тематике продолжает развиваться. Если несколько лет назад подобные подарки ограничивались брендированными кружками или наборами кофе, то сегодня компании все чаще выбирают комплексные решения, которые становятся частью повседневной жизни получателя.

Этот тренд отражает общий вектор развития рынка корпоративной продукции: на смену универсальным сувенирам приходят функциональные предметы, которыми пользуются регулярно, а не только в день вручения.

Исследование показало, что при подборе подарков заказчики все чаще ориентируются не на стоимость продукции, а на сценарии ее использования.

Наиболее востребованными остаются изделия, которые одинаково удобно использовать дома, в офисе и в поездках. Именно поэтому стабильно высоким спросом пользуются кружки, кофейные пары, термокружки и термосы.

При этом специалисты отмечают изменение требований к самим изделиям. Если раньше главным преимуществом считалось наличие фирменной символики, то сегодня больше внимания уделяется качеству материалов, эргономике, современному дизайну и возможности органично вписать предмет в повседневную жизнь.

Отдельный тренд — рост интереса к готовым подарочным наборам. Компании все чаще выбирают комплекты, в которых кофе сочетается с функциональными аксессуарами или текстильными изделиями. Такой формат позволяет создать законченную концепцию подарка и сделать его более эмоциональным.

В категории подарков для ключевых клиентов и бизнес-партнеров заметно вырос интерес к изделиям, связанным именно с культурой приготовления кофе.

В числе наиболее востребованных решений специалисты называют дизайнерскую фарфоровую посуду, френч-прессы, ручные кофемолки и наборы для альтернативных способов заваривания. Подобные изделия позволяют объединить практическую ценность с индивидуальным подходом к получателю.

Еще одной тенденцией стало изменение подхода к брендированию. Вместо крупных логотипов все чаще используют фирменную палитру, авторскую упаковку и лаконичную айдентику. Такой подход делает подарок более универсальным и увеличивает срок его использования.

По итогам внутренней аналитики ILLAN выделил несколько ключевых тенденций, которые сегодня определяют развитие категории корпоративных подарков для любителей кофе:

компании все чаще выбирают тематические подарки вместо универсальной сувенирной продукции;

функциональность наряду с дизайном становится одним из основных критериев выбора;

растет спрос на готовые подарочные наборы, объединяющие несколько изделий в единую концепцию;

усиливается интерес к премиальным кофейным аксессуарам и дизайнерской посуде для деловых подарков;

заказчики постепенно переходят к более деликатному брендированию, отдавая предпочтение лаконичному дизайну и персонализации вместо заметных логотипов.

Кофейная тематика остается одной из самых универсальных категорий корпоративных подарков благодаря сочетанию практичности, эмоциональной составляющей и широких возможностей для адаптации под разные аудитории. Именно поэтому такие решения все чаще становятся частью программ мотивации сотрудников, клиентских мероприятий и проектов по развитию бренда.