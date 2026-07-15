Грибной сезон открыт: где в Подмосковье уже можно найти первые лисички

Эксперты рассказали, что в Подмосковье и ближайших лесах уже пошли первые грибы. «Вечерняя Москва» отправилась на тихую охоту с опытным грибником.

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Поиски первых грибов сезона начались недалеко от Москвы — в границах Мещерского леса, к западу от столицы. Нам помогал грибник-любитель Роман Зубарев.

«Очень рад, что стартовал период тихой охоты, и я наконец-то могу посвятить все свободное время интересному занятию», — рассказал Зубарев.

Он отметил, что для продолжительного выхода за грибами важно правильно подобрать закрытую одежду, обувь и использовать спреи от опасных насекомых. Молодой человек отметил, что впервые к сбору грибов его привлекли родители еще в глубоком детстве.

«На самом деле это не простое увлечение, а вполне серьезное занятие. И даже сложное. Ведь чаще всего грибы растут не на опушках, а в глубине леса, во влажной почве рядом с болотами», — объясняет Роман.

Кроме того, многие любители тихой охоты считают лучшим временем для сбора следующий день после дождя.

«Конечно, самое главное в нашем деле — не только насладиться природой и немного воспользоваться ее благами, но и не навредить дальнейшему росту грибов», — говорит грибник.

Вот виднеется рыжая шляпка, похожая на лисичку. Роман приглядывается — и вправду она! А рядом еще немного. Аккуратно срезаем грибы ножом. Роман объяснил: ни в коем случае нельзя срывать — так повреждается мицелий, что в будущем может привести к прекращению роста грибов не только на определенном участке, но и к гибели всего организма. А он может простираться на площади в несколько квадратных километров.

«При сборе грибов нужно обязательно учитывать то, какие из видов могут быть занесены в Красную книгу региона. Их нельзя трогать, — добавляет Роман Зубарев. — А еще нужно знать отличия ядовитых грибов от съедобных. И если вы не уверены в безопасности и качестве гриба — не забирайте его к себе домой, — предостерегает грибник».

«Улов» у нас оказался небольшой. За три часа нашли всего 10 лисичек. Видимо, настоящий грибной бум еще впереди.

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