Как сохранить смородину свежей на зиму

В разгар лета на садовых участках созревает смородина – одна из самых популярных и полезных ягод. В российских садах чаще всего выращивают чёрную, красную и белую смородину. Чтобы урожай радовал как можно дольше, важно не только вовремя собрать ягоды, но и правильно подготовить их к хранению.

Как собирать смородину

Дольше всего ягоды сохранят свежесть, если собирать их в сухую солнечную погоду, после того как сойдёт роса. Для сбора лучше использовать неглубокую тару – миски, корзинки, лотки или решета. В такой ёмкости ягоды не давят друг друга и не мнутся под собственным весом, так как хорошо вентилируются.

Если планируется хранить смородину в холодильнике свежей, собирать её лучше слегка недозрелой. Мыть ягоды перед закладкой на хранение не рекомендуется, если вы не собираетесь их замораживать.

Условия хранения в свежем виде

Чёрная смородина при соблюдении этих правил может оставаться свежей до двух недель, практически не теряя полезных свойств. Красная и белая смородина хранятся ещё дольше – при температуре около 1°С и высокой влажности воздуха они способны пролежать до двух месяцев.

Особенности заморозки

Замороженные ягоды сохраняют полезные вещества до трёх месяцев. При более длительном хранении они остаются вкусными, но витамины постепенно разрушаются.

Сбор чёрной смородины

К уборке чёрной смородины приступают, когда созревает основная масса ягод. Поскольку на одной кисти ягоды поспевают не одновременно, сбор проводят выборочно, в 3–4 приёма. Это позволяет растянуть период уборки и перерабатывать урожай постепенно.

Важно не упустить момент: чёрная смородина быстро перезревает, особенно в дождливую погоду. Ягоды трескаются и осыпаются. Кроме того, сорта различаются по качеству отрыва от плодоножки. При сухом отрыве ягоды почти не травмируются, а при мокром плодоножка отрывается вместе с участком кожицы. Такие ягоды долго не хранятся.

Сбор красной и белой смородины

Красная и белая смородина менее сладкая, чем чёрная, и отличается крупными твёрдыми семенами, просвечивающими сквозь тонкую кожицу. Ягоды прочно держатся на кистях, долго не осыпаются и не теряют вкусовых качеств. Их удобнее собирать целыми гроздьями – так ягоды остаются целыми и не дают сок.