Популярные кулинарные мифы, из-за которых продукты теряют вкус и пользу

Многие привычные приемы на кухне передаются из поколения в поколение и кажутся настолько очевидными, что мы их воспринимаем как само собой разумеющееся и даже не думаем проверить на правильность.

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Мы промываем макароны после варки, добавляем масло в воду для пасты, размораживаем мясо на столе и солим блюда в определенный момент, потому что когда-то нас так научили. Только вот часть этих правил уже не актуальна. Разбираем самые распространенные кулинарные мифы, которые способны испортить продукты еще до того, как они попадут на тарелку.

Миф №1: мясо нужно промывать перед приготовлением

Многие считают, что вода смывает с сырого мяса бактерии и делает продукт безопаснее. На практике промывание не уничтожает микроорганизмы, которые находятся на поверхности мяса. При этом брызги воды могут разнести бактерии на раковину, столешницу, посуду и другие поверхности.

Безопасность мяса обеспечивается правильной термической обработкой. Перед приготовлением достаточно промокнуть продукт бумажным полотенцем, если нужно убрать лишнюю влагу, а затем тщательно вымыть руки и кухонные принадлежности.

Миф №2: масло в воде для макарон не дает им слипаться

Добавлять растительное масло в кастрюлю с водой многие привыкли еще со времен домашних кухонных советов. Однако масло остается на поверхности воды и почти не контактирует с макаронами во время варки.

Чтобы паста не превращалась в плотный ком, достаточно использовать достаточное количество воды, периодически перемешивать продукт и соблюдать время приготовления, указанное на упаковке. Масло можно добавить уже в готовое блюдо, если это предусмотрено рецептом.

Миф №3: макароны нужно промывать после варки

Промывание холодной водой смывает с поверхности пасты крахмал, который помогает соусу лучше соединяться с макаронами. В результате блюдо становится менее насыщенным по вкусу. Промывать макаронные изделия имеет смысл только в отдельных случаях, например, при приготовлении салатов или блюд, где требуется остановить процесс приготовления и сохранить рассыпчатую структуру.

Миф №4: грибы нельзя солить в начале жарки

Существует мнение, что соль заставляет грибы выделять воду, из-за чего они будут тушиться вместо обжаривания. Однако проблема обычно связана не с моментом добавления соли, а с количеством грибов на сковороде и температурой приготовления. Если положить слишком много продукта сразу, влага правда будет выделяться активнее, а грибы не смогут покрыться румяной корочкой. Небольшое количество соли в начале приготовления не испортит блюдо.

Миф №5: мясо становится мягче, если часто переворачивать его на сковороде

Некоторые считают, что кусок мяса нужно оставить неподвижным до появления корочки. Частично это правило связано с желанием получить красивый цвет, однако редкое переворачивание само по себе не делает мясо сочнее. Главное при жарке — подходящая температура, толщина куска и время приготовления. Частое переворачивание может быть полезным, поскольку помогает мясу прогреваться равномернее и снижает риск пересушивания.

Миф №6: картофель нужно варить только в холодной воде

Этот совет часто используют для любого блюда из картофеля, однако способ зависит от желаемого результата. Если картофель закладывают в холодную воду и постепенно нагревают, он готовится равномернее. Такой вариант подходит для салатов и блюд, где важно сохранить форму кусочков. Для пюре картофель иногда помещают уже в горячую воду, чтобы уменьшить потерю крахмала и получить более нежную текстуру. Универсального правила для всех случаев нет.

Миф №7: соль делает мясо жестким

Долгое время считалось, что солить мясо перед приготовлением нельзя, потому что соль якобы вытягивает влагу и делает волокна плотными. На практике соль может использоваться заранее, особенно при мариновании или подготовке крупных кусков. Она влияет на структуру белков и помогает мясу удерживать влагу при приготовлении. Вопрос заключается не в самом факте добавления соли, а в количестве и времени ее внесения.

Миф №8: алкоголь полностью испаряется при готовке

Распространено мнение, что после добавления вина или другого алкоголя в блюдо от него ничего не остается после нескольких минут нагревания. Однако испарение зависит от температуры, времени приготовления, количества жидкости и способа обработки. Часть спирта уходит при нагревании, но полностью исчезнуть он может не всегда. Это стоит учитывать при приготовлении блюд для детей или людей, которым алкоголь противопоказан.

Миф №9: мед нельзя нагревать

Существует мнение, что при нагревании мед превращается в опасный продукт и теряет все свои свойства. Из-за этого многие отказываются добавлять его в выпечку, соусы или горячие блюда. При нагревании в меде действительно образуется оксиметилфурфурол — вещество, которое появляется при тепловой обработке продуктов, содержащих сахара. Однако его наличие само по себе не означает, что продукт становится вредным. Это соединение также встречается в кофе, варенье, хлебе и других продуктах, подвергшихся нагреванию.

Количество оксиметилфурфурола в меде зависит от температуры и длительности обработки. При обычном домашнем приготовлении, когда мед добавляют в тесто, маринады или соусы, повода для опасений нет. Проблема возникает при длительном сильном нагревании, особенно если продукт постоянно перегревают.

Миф №10: при термической обработке все витамины исчезают

Распространено мнение, что варка, тушение или запекание полностью лишают продукты пользы. Из-за этого некоторые считают сырые овощи единственным правильным вариантом питания. Часть витаминов действительно чувствительна к высокой температуре. Например, витамин C при длительном нагревании разрушается быстрее других веществ. Однако это не означает, что после приготовления продукты становятся бесполезными.

Многие соединения сохраняются даже после тепловой обработки. Например, бета-каротин из моркови, витамин K из зеленых овощей и некоторые минеральные вещества остаются в продукте. Более того, нагревание иногда облегчает усвоение отдельных компонентов.

Миф №11: рис нужно промывать до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной

Промывание риса помогает убрать часть крахмала с поверхности зерен и сделать готовое блюдо более рассыпчатым. Однако стремление промывать его десятки раз подходит далеко не для всех рецептов. Все зависит от сорта риса и того, какую текстуру нужно получить.

Для плова часто используют хорошо промытый рис, чтобы зерна оставались отдельными после приготовления. А вот для ризотто лишнее промывание может испортить результат, поскольку именно крахмал отвечает за характерную кремовую консистенцию блюда.

Кулинарные привычки часто формируются годами, однако не все из них основаны на реальных свойствах продуктов. Проверка старых правил помогает готовить осознаннее, сохранять вкус ингредиентов и не совершать лишних действий на кухне.