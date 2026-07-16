Как правильно покупать сезонные продукты у частных продавцов

С началом сезона нового урожая многие россияне отправляются за ягодами, фруктами, овощами и грибами к частным продавцам. Однако то, что продается под видом домашнего, не всегда гарантирует, что продукция действительно выращена на огороде. Агроном Елизавета Тихонова в беседе с «360 рассказала, как выбрать качественные продукты и избежать отравления.

По ее словам, безопасным считается только тот урожай, который вырастили сами. Покупатель никогда не узнает, в каких условиях продавец выращивал товар, да и выращивал ли вообще. Тихонова вспомнила, что в 1990-х сама торговала на рынке, и многие «бабушки продавали томаты как свои, хотя привозили их с базы. Главный признак, который должен насторожить, — когда продавец несколько дней подряд продает одни и те же фрукты или овощи в больших объемах. Вырастить такой урожай на одном огороде невозможно. Агроном отметила, что на участках выращивают то, что необходимо, и излишки получаются редко, за исключением картофеля, который при термической обработке безопасен.

Сложнее с ягодами, которые едят сырыми: никто не моет малину или лесную землянику, купленную с рук. Тихонова посоветовала покупать ягоды для варенья (термическая обработка уничтожит все) или быть осторожнее при употреблении в сыром виде. Она предпочитает покупать абрикосы в магазине, а не на рынке, так как привозные обрабатывают от болезней, и это безопаснее, чем купить у «бабушки с возможным гельминтозом. Также она рекомендовала очищать от кожуры купленные с рук яблоки и груши, осматривать каждый плод и обращать внимание на пятна — они могут привести к быстрой порче.

Агроном также предупредила о покупке солений и консервов с рук: если крышка закатана и не вздута, все нормально, а банки с пластиковыми крышками лучше обходить стороной. С грибами проще — их не едят сырыми, и высокая температура убивает паразитов.

Тихонова поделилась советами по хранению: помидоры лучше держать в ящиках на весу, огурцы — в пакете или контейнере в холодильнике, предварительно оторвав цветочки. Салат она промывает, складывает в миску, накрывает пакетом и убирает в холодильник — так он сохраняется до недели. Современные холодильники, морозильники и сушильные автоматы позволяют хранить продукты долго, главное, чтобы они были качественными.

Гастроэнтеролог и гепатолог Екатерина Федосьина предупредила ранее о возможных негативных реакциях организма при употреблении килограмма черешни за один прием. По словам эксперта, даже у здорового человека такая порция может вызвать ощутимый дискомфорт: вздутие, усиленное газообразование, урчание, спазмы и расстройство стула.